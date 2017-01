Noch Platz für Eigenheime Der Bauplatz am Steinhübel ist nahezu ausgereizt. Doch einen neuen zu erschließen, kann sich die Kommune fast nicht leisten.

An der Freiberg-am-Neckar-Straße sind bereits einige Eigenheime entstanden. Darüber ist an der Etzdorfer Straße noch Platz für weitere Neubauten. Bevor Bauwillige dort loslegen können, muss die Kommune noch einen Bebauungsplan aufstellen. © Dietmar Thomas

Wenn Familien im Moment im Bauamt vorsprechen und nach einem Bauplatz für ein Eigenheim fragen, ist die Auswahl begrenzt. Auf eigenem Grund und Boden kann die Kommune vermutlich nur noch eine einzige Fläche Am Steinhübel anbieten. Dann ist dieses Baugebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern am Rande der Stadt ausgelastet. Daher ist die Kommune im Zugzwang, wenn sie Bauwillige in Zukunft nicht wegschicken will.

Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hat auch schon eine Idee. Ihm schwebt vor, auf einer Wiese an der Etzdorfer Straße ein neues Baugebiet zu entwickeln. An der Freiberg-am-Neckar-Straße gibt es bereits mehrere Einfamilienhäuser. Danach ist noch Platz für Bauwillige. Allerdings könnten die nicht sofort loslegen. Das Gebiet müsste nach Angaben der Kommune zunächst beplant werden.

Aus dem Stegreif bezweifelt der Bürgermeister, dass die Kommune dieses Gebiet allein erschließen kann, wie sie in den 1990er-Jahren Am Steinhübel getan hat. „Da waren die Baupreise auch noch ganz andere“, begründet Veit Lindner. Er kann sich schlecht vorstellen, dass die Stadt Roßwein bei der derzeit angespannten Haushaltsituation noch in der Lage ist, in einem Baugebiet Straßen anzulegen und Versorgungsträger zu verlegen. Immerhin könnte es sein, dass die Stadt für die Erschließung verauslagtes Geld von den künftigen Käufern der Grundstücke erst Jahre später zurückbekommt – so wie jetzt am Standort Steinhübel.

„Ich denke, wir werden uns einen Bauträger suchen“, kündigt der Bürgermeister an. Über den könne der Eigenheimstandort dann entwickelt und vermarktet werden. Allerdings dürfte es dann auch schlecht mit Rabatten für Familien werden. Die kann die Kommune schließlich nur bei eigenen Grundstücksverkäufen gewähren.

Perspektivisch sieht Veit Lindner weitere Entwicklungsmöglichkeiten für Eigenheime noch Am Hohen Rain in Richtung Troischau. Dort haben schon einige Familien gebaut. Ansonsten stehen auch in den Ortsteilen oftmals nur kleinere Flächen wie beispielsweise unterhalb der Kindertagesstätte in Gleisberg oder privates Bauland, wie zuletzt für Seifersdorf bewilligt, zur Verfügung.

Die Gemeinde Striegistal verfügt auch über ein eigenes Baugebiet. Die offenbar sonnigen Flurstücke befinden sich Am Sonnenhang und an der Marbacher Straße im Ortsteil Berbersdorf. Die dort noch verfügbaren acht Grundstücke sind zwischen 550 und reichlich 800 Quadratmeter groß und allesamt voll erschlossen.

www.rosswein.de, www.striegistal.de

zur Startseite