Noch nie so viele Pilzberatungen Allein im Oktober hat Dieter Kunadt 113 Leuten bei der Bestimmung geholfen. Im Wald wartet noch so manche Leckerei.

Er macht seinem Namen alle Ehre, der violette Rötelritterling. „Er kommt in diesem Jahr sehr häufig vor“, sagt Kreispilzberater Dieter Kunadt. Momentan seien noch zahlreiche Speisepilze zu finden. „Es gab noch keinen richtigen Frost. Wenn die Nachttemperaturen bei drei bis fünf Grad und die Tagestemperaturen bei knapp zehn Grad bleiben, wird es weiterhin Pilze geben“, erklärt er auf DA-Nachfrage.

Überhaupt sei die Pilzsaison 2016 bemerkenswert: „Der Artenreichtum ist so groß wie lange nicht mehr“, sagt der Gorschmitzer. Das habe auch die Zahl der Pilzberatungen in die Höhe schnellen lassen. „Allein im Oktober habe ich 113 durchgeführt. Das ist das Dreifache im Vergleich zu den Vorjahren“, so Dieter Kunadt. Das hänge damit zusammen, dass sich die Pilze auch in zahlreichen Gärten in großer Zahl breitgemacht hätten, erklärt er.

In den Wäldern der Region sowie am Eichberg in Leisnig oder der Maylust bei Klosterbuch wachsen aktuell Steinpilze, verschiedene Champignonsorten – auch Egerlinge oder Angerlinge genannt –, die kleinen zierlichen Pilze der Gattung der Helmlinge sowie der Maronenröhrling. Sie seien alle genieß- und essbar. „Risspilze wachsen auch, die sind allerdings giftig“, ergänzt er.

