Noch mehr Bürgergespräche

Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) will in diesem Jahr seine offenen Bürgergespräche fortsetzen. Das sind Einwohnerversammlungen, bei denen immer ein zentrales Thema in den Mittelpunkt gestellt wird. Im vergangenen Jahr ging es unter anderem um die Zukunft des Hohnsteiner Stadtbades und mögliche Veränderungen, um den Erhalt zu sichern sowie um das Hohnsteiner Puppenspielfest. In diesem Jahr will der Bürgermeister unter anderem die Themen Zukunft von Schloss Ulbersdorf sowie der alten Schule in Cunnersdorf in den Mittelpunkt dieser Bürgergespräche setzen. Termine dafür gibt es aber noch nicht. (SZ/aw)

