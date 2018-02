Noch mehr Telefonbetrüger im Kreis Nach dem Bericht über Abzocke- Anrufe melden sich weitere Betroffene – auch mit Kritik.

Löbau-Zittau. Fingierte Anrufe im Namen mehrerer Banken oder gar Gerichte sind in den vergangenen Monaten im Kreis offenbar häufiger vorgekommen. Nach dem SZ-Bericht über eine Zittauerin, die angeblich Steuerschulden hatte, meldeten sich weitere Leser mit ihren Erfahrungen. So berichtete Klaus Köhler aus Oybin, dass bei ihm im November angeblich das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg angerufen habe und von einer Kontopfändung berichtete. Köhler legte rasch auf und wandte sich an die Polizei in Zittau. „Dort wurde ich gefragt, ob schon was passiert sei“, sagt er enttäuscht. Seine Anzeige wurde daraufhin nicht aufgenommen. Die Pressesprecherin der Polizei hatte gegenüber der SZ jedoch betont, dass man auch Betrugsversuche anzeigen solle.

Auch aus Ebersbach meldete sich ein Leser, der einen ähnlichen Anruf wie die Zittauerin erhalten hatte – ebenfalls von der Deutschen Bank. Das sei Ende 2016 gewesen und er habe nach Rücksprache mit seiner Bank die Polizei informiert. (SZ/abl)

