Noch mehr Schulverweigerer Die Zahl der Schwänzer im Landkreis ist auf einem Rekordhoch. Daran haben auch die Eltern einen Anteil.

Es ist eine Statistik, die wenig Freude macht. Schaut man sich die Zahlen der Schulpflichtverletzungen zwischen 2011 und 2016 an, wegen derer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde, erkennt man einen klaren Trend: Seit 2012 steigen sie beständig, in den vergangenen beiden Jahren sogar deutlich (siehe Grafik). Das Wichtigste dazu im Überblick:

Wie viele Schulverweigerer gibt es im Landkreis Meißen?

162-mal wurde im vergangenen Jahr ein Verfahren wegen Schulverweigerung im Landkreis geführt, fast 30-mal mehr als 2015 und über 50-mal mehr als 2014. Das sind etwa 0,7 Prozent der insgesamt rund 23 000 Schüler im Kreis. Weil ein solches Verfahren aber erst ab dem fünften Tag unentschuldigten Fehlens in einem Schulhalbjahr eingeleitet wird, dürfte die Zahl der tatsächlichen Schulverweigerer, die zumindest ein paar Tage oder stundenweise dem Unterricht fernbleiben, noch höher liegen.

Wo wird besonders oft geschwänzt?

Auch das lässt sich der Statistik der Verfahren entnehmen: Die meisten Schulpflichtverletzungen gab es 2016 an Berufsschulen (75), gefolgt von Oberschulen (45) und Förderschulen (37). Am wenigsten geschwänzt wurde an Gymnasien (ein Verfahren) und an Grundschulen (4). „Je älter Schülerinnen und Schüler sind, desto mehr Selbstbewusstsein haben sie in der Regel“, erklärt Leonard Kühlewind, Pressesprecher beim Landesschülerrat Sachsen. „Das mutwillige Fernbleiben geschieht daher meist erst nach der Pubertät.“

Was sind die häufigsten Gründe für das Schwänzen?

Diese können sehr verschieden sein. „Leistungsdruck und Angst sind sicherlich ein Indikator“, sagt Kühlewind. Auch fehlende Zukunftsperspektiven und „der simple Mangel an Motivation, die Schule zu besuchen“, könnten Gründe sein, sowie gesundheitliche Probleme. Religiöse Motive, zum Beispiel, dass Schülerinnen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen sollen, seien ihm für Sachsen aber nicht bekannt.

Welche Rolle spielen die Eltern?

Kühlewind fallen jedoch auch Beispiele ein, bei denen Schulverweigerung maßgeblich von den Eltern ausgeht. „Die Freilernen-Befürworter werden subjektiv immer mehr, sie stellen sich gegen die in der Verfassung festgeschriebene Schulpflicht und möchten ihre Kinder lieber zu Hause unterrichten.“ Sie würden sogar mit juristischen Mitteln versuchen, die Kinder von der Schule fernzuhalten. Es komme auch vor, dass Eltern ihre Kinder wissentlich für einen weiteren Urlaubstag aus der Schule nähmen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen: „Wenn der betreffende Schüler keinen Rückhalt aus dem familiären Umfeld erhält, sei es durch Nichterkennen der Situation oder Vernachlässigen durch eine prekäre Familiensituation, bleibt er der Schule wahrscheinlich eher fern.“

Welche Konsequenzen hat das Schwänzen?

Abgesehen von den persönlichen Folgen für Schulabschluss und Ausbildung des Schülers – unentschuldigtes Fehlen wird vermerkt – kann eine Schulpflichtverletzung richtig teuer werden. Laut sächsischem Schulgesetz wird eine solche Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 1 250 Euro geahndet. Außerdem werden oft Jugendhilfe und Jugendamt eingeschaltet. An erster Stelle steht jedoch immer das Gespräch mit den Eltern sowie dem Schüler selbst.

Was lässt sich gegen Schulverweigerung unternehmen?

Kühlewind hält Schulsozialarbeit dabei für unerlässlich. Sie trage entscheidend zur Verbesserung des Schulklimas bei und helfe beim Umgang mit dem steigenden Leistungsdruck und auch Mobbing. „Schulsozialarbeit umfasst auch die Anlaufstelle eines Schulpsychologen. Hier muss stärker auf Hilfsangebote hingewiesen werden“, so Kühlewind. Der Landesschülerrat Sachsen befürwortet außerdem den Einsatz von Streetworkern, „die einen attraktiveren und vielseitigeren Umgang mit entstehenden Konflikten vor allem in Brennpunktschulen anbieten können“.

Welche Zukunft hat die Schulsozialarbeit im Landkreis?

Im Moment eine sehr ungewisse, wie die Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages am 25. April gezeigt hat. Bei dieser ging es ausschließlich um das Thema Schulsozialarbeit und die Frage, wie Fördermittel in Höhe von 550 000 Euro verwendet werden sollen. Der Kreis würde mit diesem Geld gerne Schulsozialarbeiter in diesem Jahr bezahlen und Restbeträge in das nächste Jahr mitnehmen. Doch ob das geht, ist offen, weil das Sozialministerium diese Frage bisher nicht beantwortet hat. Plan B wäre deshalb, die Maximalsumme in diesem Jahr auszugeben. Für Martin Bahrmann (FDP) Steuerverschwendung, denn die Mittel sind zweckgebunden, dürfen also nicht für etwas anderes ausgegeben werden. „Man kriegt aber niemanden, der sich für ein paar Monate binden lässt, ohne Zukunftsperspektive für 2018.“ Hinzu kommt Zeitdruck: Bis Ende Mai müssen die Maßnahmen beim Ministerium eingereicht werden. Schlimmstmöglicher Fall: Von Januar bis Ende Juli ist kein Geld für Schulsozialarbeiter da. Am 1. August soll das neue Schulgesetz in Kraft treten. Auch die Schulsozialarbeit wird dann gestärkt, erstmals gibt es ein Landesprogramm in Höhe von jährlich 15 Millionen Euro.

