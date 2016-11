Noch mehr Preise für Neustädter Schülertheater Das aktuelle Stück richtet sich gegen Intoleranz und Extremismus. Unbequeme Fragen zu stellen, lohnt sich.

Stellvertretend für alle Ensemble-Mitglieder freuen sich Lilly Louise Heuer, Emma Drosdek, Nora Dambuk, Dominik Raupbach sowie Torsten Schlegel über die weitere Anerkennung für ihr neues Stück „Weil es darum geht“. © Daniel Förster

„Schillers Schüler“, das Schülertheater an der Friedrich-Schiller-Oberschule Neustadt, können sich über eine Anerkennung, verbunden mit 500 Euro, ihres schon preisgekrönten Stückes „Weil es darum geht – eine deutsche Bestandsaufnahme“ freuen. „DER PREIS“ zeichnet junge Menschen in Sachsen aus, die sich mit persönlichem und ehrenamtlichem Engagement für ein tolerantes Miteinander und interkulturellen Dialog eingesetzt haben oder gerade dabei sind, Aktionen zu organisieren und durchzuführen. Die Neustädter Schüler haben ein eigenes Theaterstück zum Thema Intoleranz und Extremismus geschrieben und einstudiert. Dem Theater gehören derzeit 18 Jugendliche der Schillerschule Neustadt im Alter zwischen elf und 16 Jahren an. In dem Theaterstück setzen sich die jungen Leute mit aktuellen Fragen um Intoleranz und Extremismus, Gewalt und Grenzen auseinander. Das Theaterstück wurde mittlerweile in 16 Vorstellungen sowohl vor Klassen ihrer Schule als auch öffentlich in Neustadt, Stolpen und Radebeul aufgeführt. Ziele sind die Auseinandersetzung mit Vorurteilen und Intoleranz, Integration, Grenzen aufzuzeigen und deren Abschaffen möglich zu machen.

Die Schüler haben für ihr Stück noch weitere Preise erhalten. So hatte die Theatertruppe beim Amateurtheaterfestival „Alles spielt“ den ersten Preis geholt. Ausgelobt wurde dieser Preis vom Freundeskreis der Landesbühnen Sachsen und der Felsenbühne Rathen. Der Preis selbst war mit 250 Euro dotiert. Für Schillers Schüler kam die Auszeichnung zwar überraschend, aber verdient. Immerhin ist es das erste Mal, dass dieser Preis überhaupt ausgelobt wurde. Und gleich beim ersten Mal konnten die Neustädter Schauspieler mit ihrem neuen Stück „Weil es darum geht“ die Jury überzeugen. (df)

