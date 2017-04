Noch mehr Platz für Eigenheime Für das neue Wohngebiet Sonnenterrassen wird das zweite Areal erschlossen. Auf dem ersten sind noch Grundstücke frei.

In Döbeln-Nord haben die Arbeiten zum zweiten Bauabschnitt für den Eigenheimstandort Sonnenterrassen begonnen. Zuerst kommt an der Bayerischen Straße eine Trinkwasserleitung in den Boden. Außerdem wird die Zufahrt zum altersgerechten Wohnblock verbreitert. Sie erhält auch einen Gehweg. © André Braun

Die ersten drei Eigenheime stehen im neuen Wohngebiet Sonnenterrassen in Döbeln Nord. Weitere acht der insgesamt 18 Grundstücke sind vergeben. Einer der Interessenten hat sogar zwei nebeneinander liegende Areale gekauft. „Es gibt weitere, ernstzunehmende Anfragen“, sagt Gisa Nestler, Geschäftsführerin der Döbelner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (DWVG). Das Unternehmen ist Eigentümer der Fläche, auf der früher Mehrfamilienhäuser standen. Die wurden zugunsten des Eigenheimbaus abgerissen.

Während demnächst unterhalb der Bayerischen Straße weitere Einfamilienhäuser entstehen, hat in dieser Woche oberhalb die Erschließung des zweiten Bauabschnittes begonnen. Dabei haben sich die DWVG und die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt (WGF) für die Erdarbeiten und die Verlegung der Medien zusammengetan. Denn der WGF gehört ein großes Grundstück zwischen den beiden Flächen der DWVG, auf dem der Bau von sechs Stadtvillen geplant ist. In die will die Wohnungsgenossenschaft 1,5 Millionen Euro investieren. Die Arbeiten führt die Firma LFT Ostrau aus.

Die Bauleute arbeiten sich sozusagen von unten nach oben vorwärts. An der Bayerischen Straße kommt eine Trinkwasserleitung in den Boden. Die Zufahrt zum altersgerechten Wohnblock wird verbreitert und erhält einen Gehweg. Für die Arbeiten ist die Straße derzeit voll gesperrt. Bis Anfang/Mitte Juli sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Bis Mitte September folgt die Erschließung der DWVG-Grundstücke. Dort müssen Trink-, Abwasser-, Gas- und Stromleitungen sowie Telekomkabel verlegt werden. Auch Straßen und Gehwege werden bereits gebaut.

Die Erschließung der Areale nutzt der Abwasserzweckverband, um an der südlichen Badischen Straße und der Bayerischen Straße einen neuen Kanal verlegen zu lassen. Der alte ist kaputt. Zu den Arbeiten gehören außerdem die Hausanschlüsse für die WGF-Grundstücke. „Auch der neue Markt der Wohnungsgesellschaft TAG wird an den Kanal angeschlossen“, sagt Gisa Nestler. Der Lebensmittelmarkt entsteht neben dem Dienstleistungsgebäude in Döbeln Nord. Bis Mitte Oktober soll die komplette Erschließung beendet sein.

Auf dem zweiten Areal der DWVG sind elf Grundstücke mit einer Größe zwischen 650 und 850 Quadratmetern geplant. „Verschiebungen sind möglich“, erklärt Gisa Nestler. Bisher hat sich dafür ein Interessent gemeldet.

Vorgaben, welche Art und Form die Einfamilienhäuser haben sollen, gibt es nicht. „Vom Bungalowstil bis zur Stadtvilla ist alles möglich“, meint Gisa Nestler. Auch die Dachform und -farbe könne jeder Bauherr selbst wählen. Nur bei der Höhe der Häuser sei eine Grenze von 11,80 Meter gesetzt. Aber selbst bei mehrgeschossigen Gebäuden habe diese Höhe bisher niemand ausgenutzt und auch bei den kommenden Häusern sei dies nicht vorgesehen. „Selbst die Stadtvillen der WGF werden nicht so hoch. Es wird keine Sichtbehinderung geben“, sagt die Geschäftsführerin.

Die Begrünung der öffentlichen Flächen auf den Sonnenterrassen müsse noch einmal überdacht werden. Zwar gäbe es auch dafür Pläne, aber inzwischen mussten bereits Birken und Nadelbäume gefällt werden, die ursprünglich stehenbleiben sollten. Sie standen unter anderem am Rand der neu gebauten Fußwege „und hätten diese in absehbarer Zeit wieder ausgehoben“, begründet Gisa Nestler. In jedem Fall werde es aber für die gefällten Bäume Ersatzpflanzungen an anderer Stelle geben. Die komplette Begrünung der Sonnenterrassen soll aber erst erfolgen, wenn alle Grundstücke vergeben sind.

