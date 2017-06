Noch mehr Parkplätze für Badegäste Neun klingt zwar nicht viel, aber insgesamt gibt es am Heidenauer Freibad genug Stellflächen für die Autos – und deshalb für Falschparker kein Pardon.

Mehr Badbesucher, mehr Parkplätze – oder umgekehrt. Jedenfalls gibt es in Kürze noch einmal neun zusätzliche Stellplätze am Heidenauer Albert-Schwarz-Bad. Derzeit sind sie noch abgesperrt, da der Rasen anwachsen muss. Die Firma Karl Köhler hat die Fläche kostenlos hergerichtet. Ende Juni sollen die Parkplätze links der Auffahrt freigegeben werden, sagt Badleiter Marko Paeslack. Bereits voriges Jahr waren 22 Parkplätze und eine Fläche für Kleinkrafträder hinzugekommen. An heißen Tagen mit sehr vielen Besuchern können zusätzlich die Ausweichparkplätze hinter dem Real-Markt genutzt werden. Das sei insgesamt durchaus ausreichend, sagt Paeslack nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Deshalb gibt’s für Falschparker auch kein Pardon, sondern ein Knöllchen. Vor allem auf den Wiesen rechts und links der Auffahrt wird oft aus Bequemlichkeit geparkt, selbst wenn noch Platz ist. Damit ist die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge gefährdet, was im Notfall verheerende Folgen haben kann. (SZ/sab)

