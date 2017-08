Noch mehr Livemusik bei „Ring on Feier“ Das Programm für die Neuauflage am 12. August in Zittau ist da. Die Veranstalter erwarten 10 000 Besucher.

Diese Impressionen von Ring on Feier hat Matthias Teichgräber zur Verfügung gestellt.

Am 12. August wird Zittau wieder voller unterschiedlicher Lichtinstallationen und Feuershows sein.

Blick in die Ideenschmiede: Der Verein TuZZ strickt am Programm für „Ring on Feier“.

Ein erster Blick auf den Veranstaltungsplan: Grün sind Musik und Unterhaltungsangebote, rot die kulinarischen Angebote. Bei den Feuersymbolen gibt es Licht und eben Feuer. Auch Start und Ende des Lampionumzugs sind eingezeichnet.

Zittau. „Ring on Feier - Festival des Lichts 2017“ soll am 12. August Zittauer und Gäste erneut in Staunen versetzen. Das kündigte Stefanie Kast von TuZZ (Tradition und Zukunft Zittau) an. Der Verein hat jetzt das Programm für die kommende Veranstaltung präsentiert. Neu in diesem Jahr: Es wird noch mehr und vielfältigere Livemusik geben, und auch sonst werden mehr musikalische Geschmacksrichtungen angesprochen. Außerdem wurde bei der Vorbereitung noch mehr Wert darauf gelegt, allen Gästen von Jung bis Alt etwas Besonderes zu bieten, sagt Frau Kast. So wird ein umfangreicheres Kinderprogramm präsentiert - vom Kinderzirkus Applaudino über ein Kinderquiz des TuZZ bis hin zum Lampionbasteln für den großen Umzug. Der wird um 20 Uhr, begleitet von Livemusik, vom Haberkornplatz bis zur Hauptbühne des TuZZ an der Breite Straße ziehen.

Los geht „Ring on Feier“ um 18 Uhr. Auf lauten und leisen, bunten und besinnlichen Passagen werden dann Tausende Besucher in entspannter Atmosphäre Zittaus Grünen Stadtring in ganz besonderem Licht genießen können. Viele unterschiedliche Lichtinstallationen sowie Feuershows werden geboten, wobei ein besonderes Highlight das Hochschulgebäude Haus III sein wird - das sogenannte „Klugscheißer-Aquarium“. Dieses wird in Bildern verabschiedet, bevor es im Laufe des Jahres abgerissen werden wird.

Das kulturelle Rahmenprogramm reicht von Stelzentanz bis zur Gedichtlesung. Darüber hinaus soll es nach Informationen der Veranstalter mehr Abwechslung beim Essen geben – neben den Klassikern rangiert es diesmal von südamerikanischer Küche, Burgern, über Süßes bis hin zu veganen Köstlichkeiten. „Auf den erwarteten Besucheransturm von circa 10 000 Personen sind die Gastronomen vorbereitet“, sagt Frau Kast. Das Becherpfand auf Getränke bleibt auch dieses Jahr Bestandteil des gastronomischen Konzepts, da so ein unschönes Müllaufkommen - das nach derartigen Großveranstaltungen leider üblich ist - am Grünen Ring Zittaus fast vollständig vermieden werden konnte.

Auch das Motto „von Zittau für Zittau und die Region“ werde durch den gemeinnützigen Trägerverein der Veranstaltung „Tradition und Zukunft Zittau“ noch aktiver umgesetzt, erklärt Stefanie Kast. So können sich die Bürger beim Lichtbogengässchen – einer Lichtinstallation an der Weberkirche - mit Spenden direkt beteiligen und dadurch selbst bestimmen, wie groß es wird. Darüber hinaus stellen diverse Zittauer Einzelhändler Gutscheine im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine Onlinegewinnspielreihe auf Facebook zur Verfügung, mit der allen Begeisterten die Wartezeit bis zur Veranstaltung versüßt wird. Diese Aktion ist am Sonnabend gestartet und wird kurz vor der Veranstaltung enden. „Lange überzeugt werden musste keine/r der Händlerinnen und Händler - ganz im Gegenteil waren sie sofort Feuer und Flamme für die Idee und dabei weitaus großzügiger als erhofft“, betont Frau Kast. Viele freiwillige Helfer, die am Kulturprogramm beteiligten Vereine und das verstärkte, ehrenamtlich arbeitende Team des TuZZ werden ihr Übriges dazu beitragen, um ein großartiges Event auf die Beine zu stellen, an das sich alle noch lange erinnern werden.

In diesem Jahr ist auch die SZ mit vor Ort dabei und wird für sz-online aktuell berichten. Am Karl-Liebknecht Ring/Ludwigstraße zeigen wir per Beamer 120 Fotos von Zittau: historische und moderne Aufnahmen, sowie die Gegenüberstellungen von gestern und heute aus unserer beliebten Serie „Unvergessen“. Zudem wird der Fotograf aktuelle Fotos vom Fest machen, die dann ebenfalls im Großbild zu sehen sein werden.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es für die auswärtigen Gäste kein Parkleitsystem gibt. Es stehen aber außerhalb des Stadtrings sehr viele kostenlose öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Auf dem Ring selbst wird es keine Behinderungen geben, lediglich ein Teilabschnitt wird aus Sicherheitsgründen einspurig sein (Haus III) sowie ein kleines Teilstück auf Höhe der Platane umgeleitet werden. Innerhalb des Stadtrings gibt es zwar auch Parkplätze, die allerdings aufgrund der vielen Besucher und teilweisen Straßensperrungen im Innenringbereich gemieden werden sollten. (szo)

www.ringonfeier.de

