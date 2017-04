Noch mehr Hochzeiten im Rittergut Wilsdruff hat das gesamte Gut Limbach für Eheschließungen freigegeben.

© dpa

Heiraten im Rittergut Limbach – warum nicht, dachten sich neun Brautpaare und haben für dieses Jahr eine Trauung in dem historischen Landwirtschaftshof angemeldet. Der Stadtrat Wilsdruff kommt der Nachfrage nach dem charmanten Hochzeitsort nun nach und hat kürzlich das gesamte Gut als Eheschließungsort gewidmet. Bisher war eine Vermählung lediglich im Rittersaal und – bei schönem Wetter – im Hof des Rittergutes möglich. Nun kann auch im Ratssaal oder in der Tenne geheiratet werden. Die Einrichtung und Gestaltung der jeweiligen Räume erfolgt durch Mitarbeiter des Rittergutes. Heiraten in Limbach ist seit 2016 möglich, im vorigen Jahr gaben sich dort drei Paare das Ja-Wort. (hey)

zur Startseite