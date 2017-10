Noch mehr Geld für Coswig Drei Fördermittelbescheide werden der Stadt am Mittwoch übergeben. In Höhe von 50 000 Euro für soziale Projekte.

© Symbolfoto: dpa

Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) wird sie entgegennehmen, die Fördermittelbescheide, die von Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) am Mittwoch übergeben werden. Dabei handelt es sich um drei Projektbescheide im Rahmen des sogenannten gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepts (GIHK).

Das Konzept zielt vorrangig auf die Wohngebiete Dresdner Straße und Spitzgrund, heißt es aus dem Rathaus. Sein Ziel: Nach den baulichen Verbesserungen die Bewohnerinnen und Bewohner in den Blick zu nehmen, die Lage von Familien oder für Menschen auf Arbeitssuche zu verbessern und das soziale Miteinander zu fördern. Bis zum Jahr 2021 soll es Angebote in den Bereichen Bürgerbildung, Begegnung sowie handwerkliche Projekte geben, die aus dem europäischen Sozialfonds gefördert werden.

Das Geld, das am Mittwoch in der Stadt ankommt, betrifft die Projekte „Coswiger Familien am Start“, „Bürgerberatung“ und den „Übungsladen Allgemeinbildung“. Dafür gibt es jeweils rund 19 000 Euro, 11 000 sowie 20 000 Euro, informiert Stadt-Pressesprecherin Ulrike Tranberg.

Das Kurssystem „Coswiger Familien am Start“ ist eines der Projekte, die im August begannen. Es reicht vom Schnupperkurs „Fit dank Baby“ bis zu Fragen rund um den Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Elternzeit.

Weitere Projekte können gemeinsam mit den Coswigern entstehen. Ansprechpartner dafür ist das Quartiersmanagement Coswig, mit dem die Stadt die JuCo Soziale Arbeit gGmbH beauftragt hat.

Die öffentliche Übergabe der Förderbescheide findet am Mittwoch im Stadtteilladen L29, Lindenauer Straße 29, statt, im GIHK-Zentrum. Dort gibt es auch alle Informationen zu den einzelnen Projektstandorten. (SZ)

