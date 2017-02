Noch mehr Firmen arbeiten am Herrenhaus

Die Stadt Wilsdruff treibt gemeinsam mit der Stiftung Leben und Arbeit die Sanierung des Herrenhauses im Rittergut Limbach voran. Kürzlich wurden dafür fünf weitere Bauaufträge an Firmen aus Limbach, Miltitz, Lommatzsch, Freiberg und Pirna vergeben. Es handelt sich unter anderem um den Gerüstbau, Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten, Steinmetzarbeiten und Arbeiten am Blitzschutz. Gebaut wird seit einigen Wochen bereits am Dachstuhl des historischen Gebäudes. Dabei werden die nicht mehr verwendbaren Hölzer ausgetauscht, was noch verwendet werden kann, wird erhalten.

Für die Sicherung des Daches sind zunächst 255 000 Euro veranschlagt. Es ist der erste Bauabschnitt. Schrittweise soll das gesamte Herrenhaus, dessen älteste Gebäudeteile aus dem 16. Jahrhundert stammen, saniert werden. Wilsdruff ist Eigentümer der Gutsgebäude, bewirtschaftet wird das Rittergut aber von der Stiftung, die darin ein Sozialprojekt betreibt. (hey)

