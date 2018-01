Noch mehr Bauarbeiten im Olbersdorfer Kinderhaus Die Gemeinderäte haben weitere Aufträge vergeben – darunter für neue Bodenbeläge in der Kita.

Die „Spielkiste“ in Olbersdorf soll neue Bodenbeläge erhalten, damit sich die Kinder nicht nur im Freien wohlfühlen. © Archivfoto Matthias Weber

Olbersdorf. Die Olbersdorfer Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung weitere Aufträge für Bauarbeiten im integrativen Kinderhaus „Spielkiste“ vergeben. So wird sich eine Olbersdorfer Elektrofirma um die Installation der erforderlichen Sicherheitsbeleuchtung, unter anderem für die Rettungswege in dem Kinderhaus kümmern. Der Wertumfang für diesen Auftrag beträgt rund 67 445 Euro. Ein Möbel- und Ausstattungsunternehmen aus Bad Rodach kann sich über den Auftrag freuen, Möbel im Wertumfang von rund 47 300 Euro für das Kinderhaus „Spielkiste“ zu liefern. Auch das haben die Gemeinderäte beschlossen.

Daneben haben die Gemeinderäte den Auftrag für die Erneuerung des Fußbodenbelags in der gesamten Kindereinrichtung vergeben. Dieser Auftrag in Höhe von 64 735 Euro ging an ein Dresdner Raum-Studio. Die ursprünglich von der Planerin errechneten Kosten für die Bodenbelagsarbeiten lagen dabei um rund 40 000 Euro höher als die nun beschlossenen Auftragskosten. Laut Gemeindeverwaltung lagen alle vier abgegebenen Angebote weit unter den Planungskosten. Das könnte an der großen Fußbodenfläche liegen, die es zu belegen gilt. Das könnte den Preis gedrückt haben, vermutet die Gemeinde.

Bis zum kommenden Mai wird die kommunale Kindereinrichtung in Sachen Brandschutz modernisiert. Die ersten Auftragsvergaben dazu haben die Gemeinderäte im Oktober vergangenen Jahres beschlossen. Die Handwerkerarbeiten laufen im Zeitplan. Laut Angaben der Gemeinde werden im Kinderhaus eine Brandmeldeanlage sowie drei Flucht- und Rettungstreppen eingebaut. Daneben werden alle Türen im Objekt entsprechend der notwendigen Erfordernisse ausgetauscht, sowie Versorgungsaufzüge erneuert, der Fußbodenbelag im gesamten Haus ausgetauscht, gemalert und Möbel gekauft. Dank verschiedener Förderprogramme können insgesamt 793 000 Euro im Kinderhaus investiert werden. Die Kinder sind während der Bauzeit im Hort untergebracht, der dafür in die Grundschule ausgelagert wurde. (szo/se)

