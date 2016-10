Noch mal in den Konsum Bald zieht das Radebeuler DDR-Museum nach Dresden. Besucher sagen, welche Stücke unbedingt mit sollen.

Letzte Zeitreise am Standort Radebeul: Oma Ursula (von links), Mutti Elke und Teenager Jasmin Johne aus Pulsnitz begutachten die originalgetreue Ost-Kaufhalle in Deutschlands größtem DDR-Museum. Wird dieses Ausstellungsteil auch noch in der Dresdner Neustadt zu sehen sein? © Norbert Millauer

Plastikbecher in der DDR-Kaufhalle? „Als ich klein war, wurde noch alles in Papier eingepackt“, erzählt Oma Ursula ihrer Schwiegertochter Elke und Enkelin Jasmin im originalgetreuen Ost-Konsum. Familie Johne aus Pulsnitz nutzt den Ferienausflug zur Zeitreise im Radebeuler DDR-Museum. Drei Generationen sind begeistert. Von dem Umzug der Schau nach Dresden haben sie gehört. Im Albertplatz-Hochhaus soll dann ab Januar voraussichtlich nur noch eine Ausstellungsfläche von höchstens 2 200 Quadratmetern zur Verfügung stehen, jetzt sind es rund 3 500.

„Diese Kaufhalle muss in jedem Fall mit“, sagt die 47-jährige Elke Johne. Auch die ganzen Wohnlandschaften solle der neue Eigentümer unbedingt behalten. „Man sieht tausend Dinge und sagt: Die hatten wir auch.“ Nicht ganz so spannend finden die drei die Armee-Exponate sowie die Orden und Medaillen. „Aber eigentlich darf am neuen Standort nichts weggelassen werden“, meint Oma Ursula. „Die Sammlung ist komplett erhaltenswert.“

Diese Ansicht teilen Rentner aus dem erzgebirgischen Schneeberg. Selbst der geschichtliche Zeitstrahl an den Flurwänden liegt den Eheleuten am Herzen. „Der 17. Juni 1953 ist so ein Datum, das keiner vergessen darf“, sagt Elfriede Hergert. Ihr Mann Wolfgang hat sogar ein Gastgeschenk fürs Museum im Rucksack. Er übergibt seine alte Acht-Millimeter-Schmalfilmkamera Admira 8F einem Mitarbeiter als Exponat.

Die Film- und Fototechnik von anno dazumal interessiert den 75-Jährigen brennend. „Guck Dir die feinen Sachen an“, schwärmt er vor seiner Gattin. Sollte tatsächlich am neuen Standort der Platz nicht reichen, hielten sie am ehesten einige Fahrzeuge für verzichtbar. „So viele sind vielleicht nicht nötig“, wägen sie ab.

„Keinesfalls darf an den Autos gespart werden“, gibt wiederum ein Ehepaar aus Brandenburg dem Kurator unbekannterweise mit auf dem Weg. Auch hoffen die beiden, dass er an der direkten Präsentationsart von jetzt anknüpfen wird. „Wenn alles hinter Glas gezeigt wird, ist das nicht so nach unserem Geschmack“, sagt die 55-jährige Cottbuserin. Hier zwischen den Fahrzeugen fühle sie sich, als ob sie durch die Werkstatt ihres Vaters gehe.

Über künftig noch mehr alltagsnahe Szenerie würde sich ein Familienvater aus dem Vogtland freuen. Frank Groenwald erkundet die vier Museumsetagen mit Frau und Kindern und wünscht sich für die Neukonzeption in Dresden: „Weniger an ähnlichen Sachen in einem Raum, dafür noch mehr Themenzimmer.“ Er fände es ansprechender, eine reduzierte Auswahl an Autos, Radios und anderen Geräten anzutreffen, aber diese in authentischer Kulisse zu erleben. Fahrzeuge etwa in einer angedeuteten Ostgarage mit Kanistern in Wandregalen. Auch Rundfunktechnik würde ihm als Bestandteil der Wohnzimmereinrichtung reichen. Wobei eine Stube ausreiche.

Ein neues Themenzimmer könnte zum Beispiel einen DDR-Kindergarten abbilden, lässt Frank Groenwald seine Fantasie kreisen. „Und ein Intershop mit dem Geruch von damals wäre toll“, sagt er. Überhaupt gibt sich der 47-Jährige als Fan von Ausstellungen zu erkennen, die die menschlichen Sinne kreativ einbeziehen. „In der Fahrzeugabteilung müsste es ein Audiogerät geben, an dem man abhören kann, wie verschiedene Autos klangen: ein Saporoshez im Unterschied zum Wartburg und zum Trabi“, fällt ihm spontan ein. Und ein Zweitaktgemisch würde er zu gern aus einer Art Duftmaschine erschnuppern dürfen.

Aktives Ausprobieren, dieser Idee kann auch die 15-jährige Jasmin aus Pulsnitz viel abgewinnen. Zwar lauscht sie den Berichten ihrer Mutti und Oma, hat aber selbst keinen Bezug zur DDR. „Es wäre schön, man könnte Produkte von damals und heute direkt vergleichen“, sagt sie. Zum Beispiel kosten, wie anders eine Ost-Cola als eine Coca Cola schmeckt. Oder riechen, wie die Westseife früher duftete und wie das heute ist, pflichtet Mutti Elke bei.

Wichtiger als einen Ost-Shop findet Elke Johne übrigens, dass es am neuen Standort wieder eine Gaststätte gibt. Mit sozialistischem Charme natürlich. Ob die geplante räumliche Verbindung von Einkaufsmarkt und Museum eine glückliche ist, kann sie schwer beurteilen. „Wenn ich meine Einkaufsliste im Kopf habe, denke ich nicht an einen Ausstellungsbesuch“, sagt sie. Aber die Lage am Dresdner Albertplatz hält sie für vielversprechend. „Vielleicht ist das für Auswärtige noch einfacher zu erreichen.“ Selbst vorbeigucken will sie in jedem Fall. „Dann, wenn der erste Ansturm vorbei ist.“

