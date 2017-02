Noch keine Lösung für die Loschwitzer Parkplatznot Anwohner und Gäste ärgern sich über die fehlenden Stellplätze rund um den Dorfplatz. Doch jetzt gibt es Bewegung.

Der Parkplatz an der Fidelio-F.-Finke-Straße ist immer voll belegt. Gerade abends und am Wochenende. © Christian Juppe

Seit mehr als zehn Jahren herrscht auf dem Dorfplatz in Loschwitz und den umliegenden Straßen Chaos. Anwohner, Händler und Kunden sind genervt. Es fehlen Parkplätze. Neidisch schielen sie auf die andere Elbseite, unterhalb des Schillergartens wird an der Elbe geparkt. Alle warten auf einen Vorschlag der Stadt. Doch bisher kam nicht viel. Bis März sollen jetzt endlich die Untersuchung der Parksituation vorgestellt werden.

Damit werden die seit 2007 beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen überprüft, so das Rathaus. Die Stadt beauftragte damit ein Planungsbüro. Gekostet hat das die Konzept 2007 rund 3 700 Euro, die aktuelle Studie 5 000 Euro. Für die Untersuchung wurden neben den vorhandenen Stellplätzen auch die geparkten Autos notiert. Gezählt wurde zweimal über einen ganzen Tag und dann noch einmal für sogenannte Auslastungserhebungen an mindestens drei Tagen, heißt es. Unterwegs waren die Mitarbeiter dafür zu jeweils fünf verschiedenen Tageszeiten. Zweimal am Morgen, am Mittag, Nachmittag und am Abend. Von 2007 bis heute seien vier größere Zählungen durchgeführt worden. Doch sichtbar verbessert hat sich nichts.

Die Vorschläge des Planungsbüros müssten nun erst mal intern geprüft werden, heißt es aus dem Rathaus. Erst danach soll die Öffentlichkeit informiert werden. Um Falschparker abzuschrecken, ist das Ordnungsamt aber rund um den Loschwitzer Dorfplatz im Einsatz. Mehrmals im Monat kontrollieren sie. Wie viele Knöllchen die Mitarbeiter im Monat verteilen, will das Amt aber nicht verraten.

Über die Strafzettel beschweren sich vor allem die Kunden der umliegenden Restaurants. „Für unsere Gäste ist die Parksituation sehr schwer, viele müssen lange kurven, bevor sie einen Platz finden“, erzählen Max und Nadja Buchbach, Inhaber des Körnergartens. Gerade abends und am Wochenende sei der Parkplatz an der Fidelio-F.-Finke-Straße komplett belegt. Auch auf dem Dorfplatz und der Finke- Straße sei kaum was frei. Die Buchbachs haben viel älteres Publikum in ihrem Restaurant, einige davon sind über 70 Jahre alt und nicht mehr gut zu Fuß. Diese Gäste müssen lange Strecken vom Parkplatz in die Gaststätte laufen. Manche kommen nicht noch mal wieder zum Essen. Max Buchbach wünscht sich eine Schranke zwischen dem Parkplatz an der Finke-Straße und dem Elbeparkplatz. Diese sollte sich am besten nur öffnen lassen, wenn der Parkplatz voll ist und dann nur eine begrenzte Anzahl von Parkern runterlassen.

Anwohner kritisieren auch die vielen illegalen Parker an der Elbe, mitten im Landschaftsschutzgebiet. Diese würden oft mit überhöhter Geschwindigkeit die Friedrich-Wieck-Straße hinunterrasen, das sei gefährlich, vor allem für die Kinder. Wo früher eine Spielstraße war – das heißt Schrittgeschwindigkeit – sind jetzt wieder 30 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Katrin Knabe, die mit ihrem Konzeptstore Loop direkt am Dorfplatz sitzt, ärgert sich vor allem darüber, dass sie als Händlerin keinen Anwohnerparkausweis hat. „Ein No-Go“, sei das. So müsse sie beim Be- und Entladen vor ihrem Laden immer auf dem Fußweg stehen und ist dabei auf die Kulanz der Passanten angewiesen. Doch die, die einen Anwohnerparkausweis haben, stehen manchmal trotzdem auf den anderen Flächen.

Schon seit 2007 debattieren Anwohner, Gäste und die Verwaltung über die Parkplätze und das Chaos auf der Friedrich-Wieck-Straße und der Finke-Straße. Die Stadt stellte Poller auf, musste sie aber wieder abbauen, da sie defekt waren. 2016 ließ das Straßen- und Tiefbauamt dann plötzlich 14 Fahrradbügel auf dem Dorfplatz aufstellen. Nachdem diese fast den Loschwitzer Weihnachtsmarkt verhindert hätten, wurden sie abgebaut.

zur Startseite