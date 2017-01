Noch keine Lösung Flutschutz oder Naturschutz – beides muss im Streit um das Wilsdruffer Staubecken gegeneinander abgewogen werden.

Beim Bau eines Hochwasserschutzdamms, hier der in Ruppendorf, sind viele Belange im vorfeld zu berücksichtigen. © Egbert Kamprath

Ob oberhalb des Parkstadions in Wilsdruff ein Damm errichtet werden kann, ist weiter offen. Das teilte Bürgermeister Ralf Rother (CDU) auf Nachfrage mit. „Wir werden dieses Jahr dazu nutzen, abzusprechen, was geht“, sagte er. Es werde darum gehen, das Bedürfnis nach Hochwasserschutz für die Stadt mit den Interessen des Naturschutzes in Einklang zu bringen.

Wilsdruff plant, oberhalb des Parkstadions und der Kleingärten ein Staubecken zu errichten. Vorgesehen ist, einen vier Meter hohen und 170 Meter langen Damm quer zum Tal zu errichten, durch dessen Öffnung die Wilde Sau ungehindert fließen kann. Das Bauwerk ist so angelegt, dass die Grünflächen hinter dem Damm erhalten bleiben. Die 7,5 Hektar großen Wiesen zwischen Landbergweg und Limbacher Straße können so unverändert weiter bewirtschaftet werden. Lediglich bei Hochwasser würden die Wassermengen gedrosselt und angestaut. Das Rückhaltevolumen liegt bei 97 000 Kubikmeter und würde den Hochwasserpegel in Wilsdruff deutlich senken. Die Baukosten liegen bei 420 000 Euro.

Die Untere Naturschutzbehörde hat Bedenken gegen das Bauvorhaben. Speziell in diesem Bereich schlängele sich die Wilde Sau durch Nasswiesen und Auenvegetation, heißt es aus dem Landratsamt. Der Flussabschnitt gilt daher als besonders naturnah. Wilsdruff plant schon mehr als ein Jahr an dem Becken. Ein ähnliches Bauwerk soll zudem an der Pohrsdorfer Straße in Grumbach entstehen, das sogar noch etwas mehr Wasser fassen kann. Es soll Grumbach entlasten, damit die Wilde Sau innerorts mehr Wasser aus den Zuläufen fassen kann.

Beide Becken sind der wichtigste Teil eines Hochwasserschutzkonzepts, welches die Stadt erstellen ließ. Neben dem Bau der Stauanlagen sind auch viele Einzelmaßnahmen wie der Umbau von Brücken, höhere Ufermauern oder die Vergrößerung des Gewässerquerschnitts vorgesehen.

zur Startseite