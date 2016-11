Noch keine heiße Spur Die Gaststätte Schänkhübel fiel einer Brandstiftung zum Opfer. Nach einem halben Jahr stecken in der Sackgasse.

11. April: Ab 3 Uhr, steht der Dachstuhl der Gasthofs Schänkhübel in Rossendorf in Flammen. © Archivfoto: Rocci Klein

Nach dem Brand der Gaststätte „Zum Schänkhübel“ tappen die Ermittlungsbehörden offenbar noch im Dunkeln. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Claus Bogner gibt es bisher keinen konkreten Verdacht. „Das Verfahren wird weiterhin gegen Unbekannt geführt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, erklärte er jetzt gegenüber der SZ.

Die Gaststätte Schänkhübel an der B 6 in Rossendorf war in der Nacht zum 11. April dieses Jahres in Flammen aufgegangen. Besonders der Dachstuhl wurde ein Opfer der Flammen. Mehr als 70 Feuerwehrleute aus den Dresdner Wachen Striesen, Neustadt, Übigau und Altstadt sowie von den freiwilligen Truppen Eschdorf, Weißig und Bühlau waren im Einsatz. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Das Haus ist seit der Brandnacht geschlossen. Experten der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass das Feuer auf Brandstiftung zurückzuführen ist. (SZ/td)

