Noch keine Genehmigung für Norma Für das Vorhaben in Großharthau muss die Handelskette erst noch Unterlagen nachreichen.

Laut Landratsamt fehlen für ein Bauprojekt von Norma in Großharthau noch Unterlagen. © Uwe Soeder

Für den in Großharthau geplanten Verbrauchermarkt wurde die Baugenehmigung noch nicht erteilt. Das Umweltamt brauche für seine Stellungnahme vom Bauherrn noch Unterlagen, sagte Sabine Rötschke, Pressesprecherin des Landratsamtes, jetzt auf Anfrage der SZ. Diese Dokumente werden zurzeit erarbeitet. Wenn die Stellungnahme des Umweltamtes vorliegt, werde die Baugenehmigung erteilt, stellte die Sprecherin in Aussicht.

Der Discounter Norma will an der Bundesstraße 6 in Großharthaus Ortsmitte nahe dem Feuerwehrgebäude einen Markt mit 800 Quadratmeter Verkaufsfläche errichten. Die Handelskette sicherte sich bereits das Grundstück; zudem wurden schon Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Baustart soll noch in diesem Jahr sein. Die Eröffnung des Marktes ist für das kommende Jahr vorgesehen. Bemühungen um einen Discounter bzw. Supermarkt gibt es in der Gemeinde Großharthau bereits seit vielen Jahren. (SZ)

