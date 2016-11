Noch keine freie Fahrt auf der B 6 Obwohl die Straße seit zwei Wochen fertig ist, gibt es noch immer Einschränkungen.

Autofahrer könnten sich freuen. Die Fahrbahn der B6 zwischen Klappendorf und Bahnhof Prausitz wurde erneuert. Seit zwei Wochen sind die Arbeiten beendet, die Straßenmarkierung ist aufgebracht.

Freie Fahrt also auf der Bundesstraße? Weit gefehlt. In die Freude mischt sich Ärger. Noch immer stehen am Rand Warnbaken. Zwischen Klappendorf und Bahnhof Prausitz ist die Geschwindigkeit nach wie vor auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert. Auf dem Abschnitt zwischen Bahnhof Prausitz und Mehltheuer, der viel später fertig wurde, ist die Beschränkung aufgehoben. Warum das? Sollen die 70 auf dem anderen Abschnitt dauerhaft bleiben? Nein, sagt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). „Die Fahrbahn ist noch nicht verkehrssicher ausgestattet, die Leitpfosten fehlen noch. Wenn das wie geplant am Freitag nachgeholt ist, wird die Tempo-70-Beschränkung aufgehoben“, teilt sie mit.

Warum die Firma für das Aufstellen der Pfosten sowie den Abbau der Warnbaken und der Verkehrsschilder mehr als zwei Wochen braucht, darauf antwortet die Sprecherin nicht. (SZ/jm)

