Noch keine Fördermittel für neue Außenanlagen

Die Stadt Glashütte hofft weiter auf eine Förderung ihres Vorhabens am Klubhaus Hausdorf. Dort steht eine Neugestaltung der Außenanlagen an. In diesem Zuge soll eine befestigte Zufahrt zum hinteren Teil des Grundstücks geschaffen werden. Außerdem sollen Parkplätze angelegt und der Vorplatz zur Dorfstraße hin neu gestaltet werden. Im Zuge der Arbeiten soll das Grundstück so gestaltet werden, dass das Hangwasser an der nördlichen Giebelseite abgeführt werden kann. Zudem sollen die Leitungen neu geordnet werden. Dazu sollen die Schmutz- von den Regenwasserleitungen getrennt werden.

Die Arbeiten werden voraussichtlich 266 000 Euro kosten. Davon werde die Stadt nach ersten Schätzungen 116 000 Euro aufbringen müssen. In die Sanierung des Klubhauses wurden zwischen 2011 und 2014 rund 426 800 Euro investiert. Wie die Verwaltung weiter informiert, konnten Fördermittel in Höhe von 224 000 Euro eingeworben werden. (SZ/mb)

