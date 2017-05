Noch keine Fördermittel für Durchlass Wann die Sperrung der Kreisstraße beginnt, ist offen. Denn noch können die Arbeiten nicht ausgeschrieben werden.

© Symbolfoto: dpa

Die Weßnitzer brauchen weiter Geduld. In der Ortschaftsratssitzung erfuhren sie noch keinen Beginn für den Ersatzneubau des Durchlasses Weßnitzbach. Der Kreis hat noch keine Fördermittel, sondern erst die Eingangsbestätigung für den Antrag erhalten. Die Stadt ist allerdings in Vorleistung gegangen und hat die Entwurfsplanung schon abgeschlossen, einschließlich des nötigen Grunderwerbs. „Alle Eigentümer haben zugestimmt“, so Stadtmitarbeiterin Bärbel Mittelstädt. Gesichert sei auch der Eigenanteil des Landkreises. „Stadt und Landkreis sind im Gespräch zur Abstimmung der Umleitung“, versichert Mittelstädt. Denn fraglich ist noch, wie die erfolgen soll, wenn die Kreisstraße eigentlich selbst Umleitungsstrecke für den Kalkreuther Straßenbau ist. Doch wenn die Förderung bewilligt ist, muss erst ausgeschrieben werden. Ob noch 2017 losgebaut wird, ist fraglich. Die Weßnitzer hoffen, dass so lange kein Hochwasser mehr kommt. „Am Sonntag in die Kirche gehen und eine Kerze ins Fenster stellen“, wirbt Ortschaftsrat Stephan Krug ironisch. (krü)

zur Startseite