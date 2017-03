Noch keine Entscheidung zu Bröckelhaus Wie es auf der Kreuzstraße in Sebnitz weitergeht, ist offen. Das Landratsamt lobt aber das Handeln der Stadt.

Für baufällige Häuser wie auf der Kreuzstraße 5 in Sebnitz sind die Eigentümer verantwortlich. Tauchen sie ab, zahlt die Allgemeinheit für die Sicherung. © Dirk Zschiedrich

Bei einer Beratung im Landratsamt sollten kürzlich die Weichen für das weitere Vorgehen mit Problemimmobilien in Sebnitz gestellt werden. Für den Fall des seit einem Jahr abgesperrten Bröckelhauses auf der Kreuzstraße 5 ist aber noch keine Entscheidung gefallen, erklärt Heiko Weigel, der als Beigeordneter den Bereich Bau und Umwelt im Landkreis verantwortet. „Von dem Gebäude gehen nach wie vor Gefahren aus“, sagt Weigel. Die Absperrung bleibe deshalb bestehen. Die Bauaufsichtsbehörde des Landratsamts bereite eine Ersatzvornahme vor. Die genaue Art und Weise stehe aber noch nicht fest. Zuletzt waren entweder Schutzgerüste oder Sicherungswände im Gespräch, um Fußgänger und Autofahrer vor herunterbrechenden Ziegel zu schützen.

Weigel liefert auch eine Erklärung mit, warum sich an dem maroden Gebäude bisher nichts getan hat. „Die Verantwortung für die Verkehrssicherheit an Gebäuden liegt bei den Eigentümern“, sagt der Beigeordnete. Vernachlässigen die ihre Pflichten, handeln sie ordnungswidrig und machen sich im Schadensfall auch strafbar. Darauf müsse immer wieder hingewiesen werden. Die Behörden müssen dann mit öffentlichen Mitteln die Versäumnisse der Eigentümer ausgleichen. „Deshalb erfolgen in diesen Fällen nur absolut notwendige Sicherungsmaßnahmen“, erklärt Weigel.

Der im Ausland sitzende Eigentümer des baufälligen Eckhauses auf der Kreuzstraße in Sebnitz reagiert seit Jahren nicht auf Behördenpost. Wenn der Landkreis nun ein Schutzgerüst aufstellen lässt, sind die Chancen gering, dass er das Geld je wieder sieht. Die Kosten trägt damit die Allgemeinheit.

Problematische Gebäude gibt es in fast allen Städten. Die Art und Weise, wie gerade die Sebnitz mit derartigen Immobilien umgehe, sei aus Sicht des Landkreises absolut vorbildlich, sagt Heiko Weigel. Die Stadt tue das ihr Mögliche, die Eigentümer zur Verantwortung zu ziehen. Im vergangenen Jahr hatte Sebnitz gleich mit mehreren Bröckelhäusern zu kämpfen, die abgesperrt werden mussten. Einige Fälle wurden gelöst, auf der Kreuzstraße besteht das Problem vorerst weiter.

