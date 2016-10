Noch keine Einigung beim Braunen Hirsch Das Gespräch zwischen Kreis und Planer in Bernstadt hat nicht zum Durchbruch geführt.

Ein Gespräch zwischen den Investoren der künftigen Hotels Brauner Hirsch und dem Landkreis am Montagvormittag hat keinen schnellen Durchbruch gebracht. Das erklärte Planer Stefan Gläsel auf Nachfrage. Vertreter des Bauherren Stöcker Hotel GmbH sowie des Landkreises Görlitz hatten sich am Montag im Rathaus von Bernstadt getroffen. Dort ist über die Zukunft des derzeit ruhenden Bauprojekts gesprochen worden. Das Bauaufsichtsamt des Landkreises hat einen Baustopp verhängt. Es sieht in der vorgesehenen Nutzung eine zu starke Lärmbelästigung für die Kernstadt und fordert deshalb Änderungen der Pläne für das Gebäude. Planer Gläsel wiederum betont, dass das Konzept nur komplett umgesetzt werden könne, damit Hotel und Gaststätte später auch wirtschaftlich betrieben werden könnten. Der Landkreis Görlitz ließ eine Anfrage am Montag zunächst unbeantwortet.

Wie es jetzt weitergeht? „Wir tüfteln noch“, sagte Planer Gläsel am Montag lediglich. Am Freitag, bei einem Tag der offenen Tür im Braunen Hirsch, zeigte sich, dass er auf den Rückhalt aus der Bevölkerung auf dem Eigen setzen kann. Zu Hunderten hatten die Menschen die Chance genutzt, sich die Baustelle von innen anzusehen. Die Reaktionen auf die Vorträge Gläsels waren deutlich überwiegend von der Hoffnung dominiert, dass die Investoren von den Behörden bald grünes Licht erhalten, um weiterbauen zu können. Die Stöcker Hotel GmbH hatte die Investruine Brauner Hirsch 2011 gekauft. (SZ/gw)

