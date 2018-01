Noch keine Baugenehmigung fürs Dorfzentrum

Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten für zwei Wohn- und Geschäftshäuser in der Mitte von Pesterwitz beginnen. Das teilte der Investor, die Sozialen Dienste Pesterwitz, zuletzt mit. Doch noch gibt es keine Baugenehmigung für das Vorhaben. Wie Baubürgermeister Jörg-Peter Schautz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses sagte, arbeite die Stadt derzeit an dem Papier. Es seien noch Dinge zu klären, sagte er. Erst mit der erteilten Baugenehmigung können die Arbeiten auf dem Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei starten. Auf dem Grundstück, das sich direkt gegenüber dem Edeka-Markt befindet, sollen seniorengerechte Wohnungen, Praxen, Läden, ein Café und Räume für Veranstaltungen entstehen. (SZ/win)

zur Startseite