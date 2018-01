Noch kein Zug auf der Müglitztalbahn Busse befördern immer noch die Fahrgäste. Die Städtebahn wehrt sich gegen eine Anweisung des Streckenbetreibers.

Der Schienenersatzverkehr bleibt noch bestehen. Voraussichtlich bis zum 15. Januar befördern weiterhin Busse die Fahrgäste. © Frank Baldauf

Heidenau/ Altenberg. Die Müglitztalbahn wird auch am Montag noch nicht wieder zwischen Heidenau und Altenberg fahren. Der Schienenersatzverkehr auf der Strecke wird mindestens bis zum 15. Januar im Einsatz sein, informiert die Städtebahn Sachsen GmbH. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest. Das Verkehrsunternehmen kündigte für Montag weitere Informationen an.

Am Wochenende meldete sich hingegen Geschäftsführer Torsten Sewerin. Er reagiert auf Aussagen des Trassenbetreibers DB Netz AG, wonach die Strecke zwar freigegeben wurde, zugleich aber aufgrund mangelnder Standfestigkeit von Bäumen die Empfehlung kam, bei Sturm auf Sicht zu fahren. Sewerin will das nicht akzeptieren. Ein Fahren auf Sicht könne keine Lösung sein, sondern nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen.

Probleme mit dem Rückschnitt der Vegetation ließen sich so nicht lösen, erklärt der Geschäftsführer. Beim Fahren auf Sicht muss der Lokführer so langsam fahren, dass er rechtzeitig vor jedem Hindernis zum Halten kommt. Die Fahrpläne könnten so nicht gehalten werden. Die Städtebahn hat die DB Netz AG aufgefordert zu konkretisieren, bis wann die Strecke wieder sicher befahrbar ist.

Am Dienstag vor einer Woche waren Züge mit umgestürzten Bäumen kollidiert. Dabei wurden Triebwagen beschädigt. Aus Sicherheitsgründen hatte die Städtebahn daraufhin den Zugverkehr eingestellt und Schienenersatzverkehr organisiert.

zur Startseite