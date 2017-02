Noch kein Wasser im Dorfteich Im Frühjahr sollen letzte Arbeiten am Schilf und den Mauern erledigt werden. Die Sanierer mussten Rücksicht auf die Natur im Teich nehmen.

Kein schöner Anblick: der Dorfteich Naundorf ohne Wasser. © Arvid Müller/Archiv

Der Dorfteich in Naundorf ist wichtig für den alten Dorfkern. Ohne Wasser sieht alles trostlos aus. Schon monatelang ist das Wasser abgelassen. Immer wieder fragen Anwohner und Besucher, wann der Teich wieder ein richtiger Teich sein wird. Von der Stadt gab es jetzt die Antworten.

Im Herbst 2015 wurde der Dorfteich abgelassen, die Fische geborgen und umgesetzt. Geplant war die anschließende Entschlammung im Winter 2015/2016 mit Unterstützung des Frostes, der den Teich für die Technik befahrbar macht. Wegen des milden Winters und der überdurchschnittlichen Niederschläge konnte der Dorfteich in dieser Zeit nicht befahren bzw. entschlammt werden. Nur im Januar, einer kurzen Frostphase, war eine grobe Entschlammung erfolgt.

Im März begann die Schonzeit für Gewässer. Den Dorfteich Naundorf nutzten insbesondere zahlreiche Kröten und Frösche als Laichplatz. Dafür wurde ein kleiner künstlicher Tümpel errichtet. Daneben laichten die Wechselkröten auch in Pfützen und wassergefüllten Fahrspuren. Im Juli war die Teichsohle so stabil, dass die Ufermauern mit Beton unterfüttert und die Risse der Mauern verfugt werden konnten. Inzwischen hatten die Grünfrösche mit dem Laichen begonnen. Das hieß, dass vor Ende der Schonzeit am 30. September keine weiteren Bodenarbeiten im Teich stattfinden konnten.

Nach dem Frost geht es voran

Im Oktober 2016 lag der Niederschlag wieder bei 160 Prozent des normalen und der Teich wurde wiederum unbefahrbar. Mit Großtechnik wurde im November vom Rand aus die Grobentschlammung abgeschlossen. In die Mitte des Teiches, in der sich noch immer die Wurzeln des Schilfs befinden, die ausgehoben werden müssen, um den Teich nicht sofort wieder zuwachsen zu lassen, konnte die Technik nicht vorstoßen. Was muss noch getan werden?

Die Wurzeln des Schilfes in der Mitte des Teiches müssen noch entfernt werden. Außerdem soll der Mauerfuß abschließend abgedeckt werden, indem der Boden des Teiches verzogen wird.

Die Entfernung der Wurzeln kann bei Nachlassen des Frostes erfolgen, wenn die obere Schicht der Teichsohle getaut und weich genug ist, um die Erde mit den Wurzeln zu entfernen. Für die Modellierung der Teichsohle ist wiederum geeignetes Wetter erforderlich. Wir gehen davon aus, dass im Frühjahr das Wasser eingelassen werden kann. Wir verstehen, dass der Dorfteich ohne Wasser kein schöner Anblick ist und danken für die Geduld vieler Anwohner, heißt es vom Bereich Stadtgrün.

Die Entschlammung des Dorfteiches musste erfolgen, weil das Gewässer mit zu vielen Fischen, Schlamm und Bewuchs gefüllt war. Ohne Einschreiten wäre das Gewässer gekippt, das heißt, dass im Wasser kein Sauerstoff mehr gewesen wäre und die Fische verendet wären, heißt es aus dem Rathaus. (SZ/per)

