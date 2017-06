Noch kein Urteil für folgenschwere Gasexplosion in Görlitz Nach dem Brand in der Rauschwalder Straße will das Landgericht jetzt die Gasflaschen prüfen lassen.

Görlitz. Tomasz S. und seine Familie müssen weiter auf die Entscheidung warten, ob er ins Gefängnis muss. Dem 43-jährigen Polen wird vorgeworfen, am 3. Januar 2016 im Wohnhaus Rauschwalder Straße 16 in Görlitz fahrlässig eine Explosion herbeigeführt zu haben, in dessen Folge sein dreijähriger Sohn an schwersten Verbrennungen starb, seine Frau, seine achtjährige Tochter und er selbst schwerste Verbrennungen davontrugen. Die Explosion, so lautet die Anklage, soll S. dadurch verursacht haben, dass er Feuer in einem Kaminofen mittels einem selbst gebastelten Propangasbrenner anzuzünden versuchte.

Am Dienstag war nun der Brandsachverständige, ein Kriminalhauptkommissar aus Dresden, im Gericht, um seine Einschätzung abzugeben. Offensichtlich scheint nach mehreren Zeugenaussagen, dass S. tatsächlich das Feuer im Kaminofen auf diese Weise entzündet hat, zumindest ab und zu. Auch weitere Details, die der Brandsachverständige benannte, sprechen dafür, dass der polnische Familienvater leichtsinnig handelte. Zum Beispiel glich das Ofenrohr aus Alu eher einem Fallrohr einer Dachrinne, das behelfsmäßig eingebaut wurde, sagte er. Und die Gasflaschen, die teils im Flur standen und teils von den Feuerwehrleuten aus dem Brandraum getragen wurden, entsprachen überwiegend nicht EU-weit vorgeschriebenen Sicherheitsbedingungen und waren darüber hinaus nicht für den Privatgebrauch zugelassen. Zum Beispiel fehlten Sicherheitsventile und Einkerbungen über die Sicherheits-Untersuchungen.

S. hatte angegeben, dass er die Flaschen in Polen gekauft habe, und der Brandsachverständige musste einräumen, dass es sein könne, dass es der Verkäufer mit der Einhaltung dieser Normen nicht so genau genommen hatte.

Entscheidend für den Prozessverlauf könnte aber sein, dass der Sachverständige die in der Anklage geschilderte Brandauslösung praktisch ausschloss. „Wenn eine Flamme brennt, kann es zu keiner Explosion kommen. Da muss über eine undichte Stelle an der Flasche oder am Schlauch vorher Gas entwichen sein.“ Wenn dieses Propangas sich am Boden ausbreitet und irgendwann den Ofen erreicht, könne die Hitze dort die Explosion plötzlich auslösen.

Das Gericht, das Tomasz S. schließlich das fahrlässige Herbeiführen einer Explosion nachweisen muss, muss nun ausschließen, dass die von S. gekauften Gasflaschen defekt oder undicht waren. Diese sind im Keller des Wohnhauses erstaunlicherweise noch vorhanden. Das Gericht beauftragte das Kriminalamt, die Gasflaschen daraufhin zu untersuchen. Der Prozess, in dem eigentlich gestern das Urteil gesprochen werden sollte, wurde unterbrochen. Diese Untersuchungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Erst danach kann der Prozess fortgesetzt werden. Tomasz S. drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug.

