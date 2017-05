Noch kein Herausforderer Für die Bürgermeisterwahl in Rietschen gibt es genügend Wahlhelfer. Doch die Zahl der Kandidaten ist überschaubar.

Bürgermeister Ralf Brehmer will wieder zur Wahl antreten. © andré schulze

Dass bei einer Wahl alles fehlerfrei abläuft, das stellt der sogenannte Gemeindewahlausschuss sicher. Dieses Gremium setzt sich auch in Rietschen aus Bürgern und Bediensteten der Gemeinde zusammen. Am Montag haben sich die Rietschener Gemeinderäte einstimmig auf dessen Wahl geeinigt. Denn am 24. September dürfen die Rietschener nicht nur bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben, sondern auch über das Amt des Bürgermeisters entscheiden. Viel spannender als die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses dürfte für die Einwohner aber die Frage sein, wer zur Bürgermeisterwahl antritt.

Amtsinhaber Ralf Brehmer (SPD) hat bereits signalisiert, dass er sich wieder zur Wahl stellen wird. Offen ist noch, ob es einen weiteren Kandidaten oder eine Kandidatin geben wird. Bei der zurückliegenden Bürgermeisterwahl hat neben den Freien Wählern, welche die Kandidatur Ralf Brehmers unterstützten, auch die CDU einen Bewerber ins Rennen geschickt. Ob das auch in diesem Jahr der Fall ist, das werde intern noch besprochen, erklärt Tilmann Havenstein auf Nachfrage. Der Termin für eine denkbare Stichwahl steht schon fest. Es wäre der 22. Oktober. (SZ/kem)

