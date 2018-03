Noch kein grünes Licht aus Moskau Die geplante Umverlegung des sowjetischen Ehrenmals vom Postplatz auf den Nordfriedhof in Bad Muskau dauert noch.

Ein Foto vom 9. April 2011: Damals widmeten sich über 30 Bürger der Herrichtung des Bereiches am Sowjetischen Ehrenmal am Postplatz. © Andre Kurtas

Bad Muskau. Die geplante Umverlegung des sowjetischen Ehrenmals vom Postplatz auf den Nordfriedhof zieht sich weiter hin. Wie Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) im Kreise der Stadträte informiert, sei in dieser Angelegenheit nicht in absehbarer Zeit oder gar mit einer schnellen Entscheidung der russischen Seite zu rechnen, die dem Umzug zustimmen muss. Das Vorhaben brauche „zusätzliche Durcharbeitung und Abstimmungen seitens einiger Institutionen“, hieß es nach Rücksprache der Stadtverwaltung mit dem zuständigen Bearbeiter in der russischen Botschaft. Erschwerend komme hinzu, dass die Ansprechpartner in der Botschaft gewechselt hätten. Andreas Bänder kündigte an, im ersten Halbjahr noch einmal Kontakt zur Botschaft aufnehmen zu wollen.

Wie der Bürgermeister weiter ausführte, habe die Stadt Probegrabungen veranlasst. Es ging darum, Genaueres über die Anzahl der Gräber und die Art der Bestattung herauszufinden, da es hierzu unterschiedliche Zahlen und Erkenntnisse gibt. Wie berichtet, sollen auf dem Areal 800 Soldaten der Roten Armee beigesetzt worden sein – in Einzel- und in Massengräbern.

Bad Muskau hatte die Verlegung bei der Russischen Föderation beantragt und eigentlich schon vor Jahren das „Okay“ der Botschaft in Berlin bekommen. Doch inzwischen haben sich die Zuständigkeiten geändert, und Moskau muss zustimmen.

Der Grund für die Umzugspläne ist städtebaulicher Natur: Die Außenfläche der benachbarten Grundschule und des Hortes ist für die Kinder zum Spielen zu klein. Die frei werdende Fläche des Ehrenmals könnte Abhilfe schaffen. (aw)

