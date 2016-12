Noch kein Geschenk? Wer noch auf der Suche ist: In Radeberg gibt’s spannende regionale Weihnachts-Ideen.

Bittere Magentropfen in neuer Flasche bei Thomas Tiebel. © Thorsten Eckert

Es soll sie ja tatsächlich geben. Diejenigen, die auch am heutigen 24. Dezember noch nicht alle Weihnachtsgeschenke zusammen haben. Für den Endspurt gibt’s dabei in Radeberg durchaus noch gute Chancen – und zwar auf ganz besondere Weihnachtsgeschenke. Auf Geschenke aus Radeberg nämlich.

Likörfabrik-Chef Thomas Tiebel zum Beispiel hat in seiner Likörfabrik nicht nur wieder den beliebten „Radeberger Glühzauber“ zu bieten, roten und weißen Glühwein aus heimischen Äpfeln. Sondern, er hat auch seinem speziellen Magenbitter – „Richters bittere Magentropfen“ – eine schmucke neue Flasche verpasst. Eine wirklich hübsche Geschenk-Idee.

Und der Radeberger Historienfan Wolfgang Seifert hat mit seiner neuen DVD „Radeberg im Film“ nun schon die fünfte Ausgabe seiner spannenden Suche in privaten Radeberger Filmarchiven vorgelegt. Und auch einen spannenden Lotzdorf-Kalender hat er produziert – hier sind historische und aktuelle Fotos in einer interessanten Kombination zu sehen. Unter anderem gibt es das Ganze in Birgit’s Lottoshop auf der Oberstraße; wo man ja auch gleich noch jede Menge Geschenkideen aus dem Erzgebirge finden kann.

