Noch kein Geld für den Meridian Der Chef des Görlitzer Stadthallenvereins Thomas Leder kritisiert die Fördermittelvergabe für den Brückenpark. Die Stadt vertröstet auf die Zukunft.

Der Meridianstein neben der Stadthalle: Er soll instand gesetzt werden, aber nicht neu gestaltet. Wann ist allerdings noch offen. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Der Meridianstein und der Stadthallengarten sollen aufgehübscht werden – wann ist allerdings noch unklar. Geld aus dem Brückenpark-Projekt der beiden Städte Görlitz-Zgorzelec ist zunächst für die Gestaltung von Freiflächen jenseits und diesseits der Neiße vorgesehen. Dabei handelt es sich um die erste Baustufe, drei Millionen Euro gibt es von der EU. Anfang des Monats wurde der Zuwendungsbescheid von der Stadt Zgorzelec, die in diesem Fall als Partner agiert, an Bürgermeister Michael Wieler übergeben.

Eine große Summe, die auch anderswo gute Verwendung finden könnte, meint nun Thomas Leder, Chef des Stadthallen-Fördervereins. „Schade, dass das viele Geld einen Bogen um die Stadthalle und den Meridianstein macht“, schreibt er an die SZ. Der Stadthallengarten hätte es bitter nötig gehabt und den Meridian aufzuwerten stehe schon lange an, findet er.

Thomas Leder kritisiert: „Warum wird aus diesem Meridianstein so wenig gemacht und mögliche Geldmittel nicht genutzt? Zuerst der Stadtpark, nun ein weiterer Stadtpark, und das Zentrum der Europastadt an der Stadthalle – auf deutscher Seite – geht jedes Mal leer aus.“ Ein erster Beschluss zum Uferpark Görlitz-Zgorzelec wurde bereits im März 2014 gefasst. In dem damaligen Grundsatzbeschluss ist zudem in einer zweiten Baustufe enthalten: „Außenbereich Stadthalle“. Diese Fläche schließe den Stadthallengarten und den Meridianstein ein, sagt Stadt-Sprecher Wulf Stibenz.

Die Umgebung des Meridians ist darin ebenfalls aufgeführt. Wann es zu dieser zweiten Baustufe kommen wird, steht offensichtlich noch nicht fest. Auch was dann mit dem Meridian und dem Stadthallengarten passieren soll, ist eher vage beschrieben.

Im Wesentlichen betreffe es eine Instandsetzung laut Denkmalschutz und ein Freistellen der Elemente, jedoch keine grundsätzliche Neugestaltung, teilt Rathaus-Sprecher Wulf Stibenz mit. Das heißt, der Meridianstein bleibt wohl in seiner jetzigen Form erhalten, saniert, aufgehübscht. Wenn es dann irgendwann einmal Geld dafür geben sollte.

