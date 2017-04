Noch kein Baustopp auf der Oskarstraße Die Kritiker der Arbeiten warten weiter auf offizielle Infos. Doch die Stadt braucht mehr Zeit.

Der Gerichtsbeschluss aus Bautzen ist inzwischen mehr als zwei Wochen alt. Vor genau zehn Tagen ist er samt Begründung bei der Landesdirektion Sachsen (LDS) und den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) eingegangen. Darin steht sinngemäß, dass die Bauarbeiten auf der Oskarstraße nicht weitergehen dürfen. Gebaut wird trotzdem noch. Und die Gegner des Projekts auf

der Oskarstraße warteten bisher verglich auf eine offizielle Nachricht zum weiteren Vorgehen.

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) ist die letzte Instanz in der Auseinandersetzung zwischen ihnen und der Landesdirektion. Zwar gibt es laut dem

OVG-Beschluss keine grundsätzlichen Einwände gegen den Bau der Stradtbahnstrecke auf der Oskarstraße. Wegen Verfahrensfehlern bei der Plangenehmigung müssen die Arbeiten aber gestoppt werden. Darauf warten Kritiker bisher vergeblich, es wird weitergebaut. Wie lange das so weitergeht, wollen die Verantwortlichen noch nicht sagen.

Es handele sich ausschließlich um unbedingt notwendige Arbeiten, die noch erledigt werden müssen, versicherten Stadt und DVB vor Wochenfrist. Gebaut werde an Rohren und Leitungen, die für die Versorgung der Anlieger wichtig sind. Ob die aktuellen Arbeiten aber tatsächlich mit dem OVG-Beschluss vereinbar sind, müssen die Kritiker der Stadtbahntrasse selbst herausfinden. Denn offizielle Infos dazu gibt es aus dem Rathaus auch jetzt noch nicht. „Eine Information der Bürger kann erst erfolgen, wenn wir uns über die rechtlichen und bautechnischen Konsequenzen im Klaren sind“, teilte Doris Oser, die Persönliche Referentin von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne), am Donnerstag mit. Wie lange die Verantwortlichen noch brauchen, um sich diese

Klarheit zu verschaffen, ließ sie offen. Sicher ist aber, dass das erst im nächsten Monat der Fall sein wird. „Das Gesamtthema ist hochkomplex“, so Oser.

Die DVB haben ihre Hausaufgaben nach eigenen Angaben inzwischen aber erledigt. Die Planungsunterlagen, die erneut in der LDS bearbeitet werden müssen, seien seit vergangenem Montag bei der Behörde, sagte DVB-Sprecher Falk Lösch.

