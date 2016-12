Noch kein Bauantrag für Bahnhof West Am Gebäude tut sich nichts. Doch der Investor hält angeblich an seinen Sanierungsplänen fest.

Noch ist am Bahnhof Kötzschenbroda nichts passiert. © Arvid Müller

Wann passiert denn nun etwas am Bahnhof Kötzschenbroda? Das fragen sich nicht nur die Passanten, die an dem Gebäude vorbei kommen. Auch im letzten Bauausschuss spielte das Thema eine Rolle. Linken-Stadtrat Christian Fischer erkundigte sich über den aktuellen Sachzustand.

Ein privater Investor hat den unter Denkmalschutz stehenden Bahnhof gekauft und angekündigt, das Gebäude zu sanieren. Das ist nach wie vor der Stand der Dinge. Der Investor habe seine Pläne der Stadt vorgestellt und man habe Gespräche geführt, sagte Baubürgermeister Jörg Müller. Ein konkreter Bauantrag sei bisher aber nicht eingegangen.

Die Stadt habe dem Eigentümer auch Unterstützung angeboten, etwa bei der Gestaltung des Bahnhofvorplatzes. Der Investor habe jedoch deutlich gemacht, dass er auf Fördermittel nicht angewiesen sei, so Müller. An seinen Sanierungsplänen halte er nach wie vor fest. Im Bauausschuss kam die Idee auf, den Besitzer des Bahnhofs in den Ausschuss einzuladen, damit er seine Pläne dort vorstellen kann und man gemeinsam über Gestaltungsmöglichkeiten sprechen könne.

Ende 2014 hatte der Privatmann das Bahnhofsgebäude gekauft. Zu seinen genauen Plänen wurde bisher nur wenig bekannt. Zuletzt war die Rede von einem Restaurant im Erdgeschoss in Richtung des Vorplatzes. Außerdem sollten Geschäfte in das Gebäude einziehen. Die Fenster zur Güterhofstraße sollen für die Läden vergrößert werden.

