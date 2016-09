Noch kein Aufatmen in der Region Vattenfall darf verkaufen. Die SZ hat nachgefragt, was die Tagebaugemeinden dazu sagen.

Waldemar Locke ist Gemeinderat in Trebendorf und Ortsvorsteher von Mühlrose. Auch diesem Ort droht die Abbaggerung.

Jörg Funda ist stellvertretender Bürgermeister von Schleife und lebt in Rohne. Der Ort soll dem Tagebau weichen.

Der Eigentümerwechsel in der Lausitzer Braunkohle steht unmittelbar bevor. Denn jetzt hat auch die EU dem Verkauf der Kraftwerke und Tagebaue von Vattenfall an EPH zugestimmt. Die Menschen in den Anrainergemeinden des Tagebaus können sich aber trotzdem nur eingeschränkt freuen. Denn eine wichtige Entscheidung steht noch immer aus – nämlich die zur Erweiterung des Tagesbaus Nochten um das Abbaugebiet 2. An dieser hängen die Zukunftspläne vieler Menschen in der Lausitz.

„Freude ist der falsche Begriff. Es geht um Klarheit“, erklärt der stellvertretende Bürgermeister von Schleife, Jörg Funda, zur Entscheidung der EU. Und aktuell sei noch viel offen. Das wichtigste sei, dass es schnellstmöglich ein Ja oder ein Nein zum Abbaugebiet 2 gebe. Danach müsse für die Menschen die bestmögliche Lösung gefunden und die Belastungen so gering wie möglich gehalten werden. „Das müssen wir auch EPH klarmachen“, sagt der Rohner. Denn je nachdem wie die Entscheidung ausfällt, verlieren die Menschen entweder ihre Arbeit oder ihre Heimat. Durch die Verzögerungen seit Beginn des Verkaufsprozesses habe sich außerdem viel aufgestaut und Dinge aus dem alten Vertrag seien nicht umgesetzt worden. „Durch den starken Rückzug von Vattenfall ist viel Porzellan zerbrochen“, sagt Jörg Funda. Die Kündigung des Kommunalberaters durch Vattenfall zum Ende dieses Jahres ist dabei nur ein Punkt.

Auch in Trebendorf und Mühlrose bleibt die Unsicherheit über die Zukunft bis zu einer Entscheidung über das Abbaugebiet 2 bestehen. „Es ist erst mal gut, dass die Hängepartie vorbei ist und die EU grünes Licht gegeben hat“, sagt Waldemar Locke, Ortsvorsteher von Mühlrose und Gemeinderat in Trebendorf. Das Bergbauunternehmen und vor allem die Bergleute hätten nun Planungssicherheit. „Jetzt brauchen wir auch als Menschen Planungssicherheit“, erklärt Waldemar Locke und meint damit die rund 1 700 Umsiedler, die seit Jahren auf gepackten Koffern sitzen.

Neben dem Verkauf der Braunkohlesparte ist auch das Thema der künftigen Energiepolitik in Deutschland nicht abschließend geklärt. So hat sich die Lausitzrunde als Vertreter der Gemeinden im sächsisch-brandenburgischen Braunkohlerevier am Donnerstag mit einem offenen Brief an Ver.di-Chef Frank Bsirske gewandt. Dieser hatte in der vorigen Woche eine Studie vorgestellt, nach der ein sozialverträglicher Kohleausstieg machbar und finanzierbar wäre. Die Lausitzrunde kritisiert in dem Schreiben den Aussagewert der Studie – darin werden nur die Kraftwerke, nicht aber der Bergbau berücksichtigt – und bietet dem Ver.di-Chef ein persönliches Gespräch an.

