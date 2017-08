Noch kann kräftig geradelt werden Noch bis Sonnabend können alle, die Pirna Punkte bringen wollen, beim Stadtradeln mitmachen.

Pirna nimmt 2017 zum ersten Mal an der Aktion Stadtradeln teil. Das Organisatorenteam vor dem Rathaus: Pirnas Klimaschutzmanager Thomas Freitag, Stadträtin Katrin Lässig (Ihre Nachbarn - Freie Wähler) und Citymanagerin Jana Türke (v.l.). © SZ/Christian Eißner

Endspurt auf der Zielgeraden: Radler können noch bis zum 2. September für den Wettbewerb „Stadtradeln“ kräftig in die Pedale treten und so wertvolle Rad-Kilometer sammeln. Danach wird der Staffelstab an Dresden übergeben. Bis zum Pirnaer Finale sozusagen kann jeder, der mag – Einwohner, Vereinsmitglieder, Stadträte, Schüler, Menschen, die in Pirna arbeiten – möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen und ihre Ergebnisse auf einer Internet-Plattform eintragen. Im September werden die Gewinnerteams der verschiedenen Wertungsklassen ausgezeichnet. Pirna beteiligt sich zum ersten Mal an dem Wettbewerb, nachdem mehrere Stadträte es beantragt hatten. Den Wettstreit selbst gibt es seit 2008. Dabei treten deutschlandweit Engagierte in vielen Städten in die Pedale – für mehr Klimaschutz und bessere Bedingungen für Radler. (SZ/mö)

Hier trägt man seine Kilometer ein

