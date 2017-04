Noch immer keine Lösung in Sachen Sportinternat Es gebe konstruktive Gespräche, heißt es. Eine Kooperation mit der WGR ist wohl vom Tisch.

Das Sportinternat soll Obdachlosenheim werden. © Sebastian Schultz

Wie geht es nach den Sommerferien mit den Schülern des Sportinternats weiter? Diese Frage ist immer noch mit vielen Fragezeichen behaftet. Das bestätigte Sebastian Lohse im Namen des SC Riesa. „Wir sind weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit der Stadt.“ Bereits durchdrungen ist die Information, dass die jungen Sportler künftig in einer Art Wohngemeinschaft zusammenleben sollen. Die WGR als Partner für die Umsetzung dieser Idee sei inzwischen aber vom Tisch, so Lohse. Auch für den Sporthort gebe es noch keine spruchreife Lösung. Beide Einrichtungen, Hort und Internat, müssen aus ihrem jetzigen Domizil an der Freitaler Straße ausziehen.

Der Wohnblock gehört der Stadt. Die Verwaltung möchte an dem Standort das Obdachlosenheim und die Riesaer Tafel unterbringen. Die Umbauarbeiten sollen im Sommer dieses Jahres starten. Ein weiterer Grund, warum weder Stadt noch SC Riesa am derzeitigen Internatskonzept festhalten wollten, sind die hohen Kosten. Mittelfristig soll die Unterbringung der jungen Sportler ohne städtische Zuschüsse funktionieren.

