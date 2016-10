Noch immer Glutnester in Bochumer Klinik

Bochum. Nach dem verheerenden Großbrand in einer Bochumer Klinik mit zwei Toten sind inzwischen alle Schwerverletzten außer Lebensgefahr. Das teilte der ärztliche Direktor Thomas Schildhauer am Sonntag mit. Neun Menschen hatten schwerste Rauchvergiftungen erlitten.

Am Sonntagnachmittag stieg erneut Rauch aus dem zerstörten Dach des Gebäudes, als sich ein Glutnest entzündete. Die Feuerwehr konnte das Nest nach eigenen Angaben aber schnell löschen. „Wir kontrollieren in regelmäßigen Abständen mit Wärmebildkameras, ob sich noch irgendwo Brandnester bilden könnten“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag.

Bei der Suche nach der Brandursache spricht laut Polizei vieles dafür, dass eine 69 Jahre alte Patientin in ihrem Zimmer im sechsten Stock das Feuer gelegt hat, um sich umzubringen. Offiziell bestätigt wurde das noch nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft würden sich nach dem Feiertag dazu äußern, sagte ein Sprecher. Die Frau sowie ein Patient im Nebenzimmer waren in den Flammen gestorben. Das Bettenhaus mit 194 Betten, in dem das Feuer ausgebrochen war, bleibt weiter für den Klinikbetrieb gesperrt. Sachverständige durchsuchen das Gebäude. Der Sachschaden liegt bei mehreren Millionen Euro. (dpa)

