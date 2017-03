Noch hundert Tage bis zum Welpen-Weltrekord Am 16. Juni steigt in Weißwasser ein großes Fußballturnier mit Kita-Mannschaften. Wir geben einen Vorgeschmack.

Weißwasser. Die Welpenliga und die mehrmals in der Saison stattfindenden Welpenturniere sind schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. In genau 100 Tagen soll diese mit einem Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde einen neuen Höhepunkt erreichen. Dann sollen beim großen Welpenturnier so viele Kita-Fußballmannschaften aufeinandertreffen wie nie zuvor. Doch damit das am 16. Juni klappt, haben Chef-Organisator Frank Konietzky und die übrigen zwölf Mitglieder des Organisationskomitees noch alle Hände voll zu tun. Denn auch in diesem Jahr sind wieder Überraschungen geplant.

Die Liste mit Aufgaben, die in den nächsten hundert Tagen zu erledigen sind, sei noch sehr lang, erklärt Frank Konietzky. Ganz oben steht dabei, möglichst 40 Mannschaften für das Turnier zusammenzubekommen. Aktuell gebe es 36 Anmeldungen, verrät er. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass vor dem Turnier noch Mannschaften – zumeist krankheitsbedingt – absagen. 40 Mannschaften seien aber auch die Obergrenze, damit alle Spiele an einem Tag stattfinden können. Immerhin spielt jedes Team am Turniertag gegen acht andere Mannschaften. Die Begegnungen dauern in der Vorrunde sieben und in der Hauptrunde zehn Minuten, sagt Frank Konietzky. Steht es dann noch unentschieden, geht es in das Fünfmeterschießen.

Das Teilnehmerfeld wird in diesem Jahr aber nicht nur so groß wie noch nie, der Chef-Organisator rechnet mit 600 bis 700 Kindern, sondern auch so bunt und international. Neben vier Mannschaften aus Polen und einer weiteren aus dem tschechischen Hradec Kralove laufen derzeit die Abstimmungen mit einer deutsch-spanischen Kindertagesstätte aus Berlin. Dort sucht man derzeit aber noch nach finanzieller Unterstützung für die Teilnahme.

Die will auch Frank Konietzky ermöglichen. Er habe schon mit der Odeg wegen des Transports gesprochen und der Kita auch angeboten, dass die Kleinen und ihre Betreuer im Kindererholungszentrum am Braunsteich in Weißwasser untergebracht werden können. Ein Angebot, das auch für die anderen Kitas mit sehr weiter Anreise gilt und das zudem für die Kinder kostenlos ist. Er brauche nur die Information, wie viele Kinder kommen, damit die Plätze im Kiez eingeplant werden können, sagt Frank Konietzky. Dort sei man vorbereitet.

Neu: Team der Tagesmütter-Kinder

An der Finanzierung soll der Besuch der Berliner Kita auch nicht scheitern. Gegebenenfalls werde er sich persönlich in der Region auf Sponsorensuche machen, sagt er. Die Menschen und Unternehmen hier hätten ein großes Herz, sodass es kein Problem sein sollte, den Besuch möglich zu machen. Über ein europäisches Förderprogramm gebe es außerdem die Chance auf finanzielle Unterstützung, von der auf deutscher Seite die deutsch-spanische Kita und auf tschechischer Seite das Team aus Hradec Kralove profitieren könnten. Wenn die kleinen Fußballer an einem Tag anreisen, spielen und dann wieder abreisen sollen, wäre das außerdem sehr stressig.

Beim Weltrekordversuch sollen nicht nur Kinder mitspielen dürfen, die eine Kita besuchen. Deshalb will Frank Konietzky eine weitere Mannschaft ins Leben rufen, die aus Kinder zusammengestellt wird, die zu Hause oder von Tagesmüttern betreut werden. Diese werden dann vom VfB Weißwasser eingekleidet und zudem gesponsert, sodass die Teilnahme auch für diese Kinder kostenlos ist. Interessierte könnten sich direkt bei ihm melden.

Wenn alles so funktioniert wie geplant, schafft es das Welpenturnier im Juni dann in das Guinnessbuch. Die entsprechenden Unterlagen habe er eingereicht, und der Notar sei bestellt, sagt Frank Konietzky. Die Verantwortlichen beim Guinnessbuch behalten sich vor, ob sie selbst einen Vertreter zu dem Turnier schicken. Der Rekord könne aber auch von einem Notar vor Ort bestätigt werden.

Dass ein so großes Turnier durchführbar ist, haben Frank Konietzky und die anderen Organisatoren beim Probelauf im vergangenen Jahr bewiesen. Denn im April 2016 haben in Weißwasser bereits 32 Mannschaften auf dem Platz gestanden. Und das ist reibungslos verlaufen.

Der nächste Spieltag der regelmäßig stattfindenden Welpenliga, die bereits jetzt für sich in Anspruch nimmt, die kleinste der Welt zu sein, ist am morgigen Freitag, ab 9 Uhr, am Turnerheim Weißwasser.

