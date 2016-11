Noch hat Weißwasser Geld Knapp fünf Millionen Euro lagern auf Weißwassers Konten. Aber die kurzfristigen Kredite sind hoch. Das wirft die Frage auf: Wann ist die Stadt pleite?

Knappe Kassen im Rathaus Weißwasser. Aber noch sei alles möglich, sagt Kämmerer Rico Jung. © Joachim Rehle

Kassensturz im Rathaus: Für die laufenden Ausgaben der Stadt Weißwasser stehen noch genau 949 000 Euro zur Verfügung. Die Zahl stammt aus der für Kommunen vorgeschriebenen Halbjahresbilanz, die Kämmerer Rico Jung nun veröffentlichte, und bezieht sich eigentlich auf den Stichtag 30. Juni. Fazit: Gerade zum Jahresende könnte es eng werden. So eng, dass sich Stadtrat Ronald Krause (SPD) zu der Frage veranlasst sah, ob sich Weißwasser ab Dezember Geld borgen muss. Jung verneinte. „Ich gehe davon aus, dass wir auch noch im Dezember in den schwarzen Zahlen sind.“

Im Detail sieht die Halbjahresbilanz so aus: Bis zum Stichtag waren von den geplanten 31,6 Millionen Euro 55 Prozent und damit 17,5 Millionen Euro ausgegeben. Abweichungen vom Plan ergaben sich gleich auf mehreren Positionen, unter anderem durch Mehrkosten für die Kitas von 240 000 Euro. „Aber wir haben parallel dazu Einsparungen auf sehr vielen Konten wegen des sparsamen Umgangs mit unseren Haushaltsmitteln“, so Jung. Bei den Einnahmen waren erst 39,2 Prozent – das entspricht neun Millionen Euro in absoluten Zahlen – der insgesamt geplanten 22,65 Millionen auf dem Konto.

Auf der hohen Kante hat die Stadt als Festgeldanlagen noch rund vier Millionen Euro. Aber das Geld ist kurzfristig nicht lockerzumachen. Das geht nur mit einem Dispo, einem Überziehungskredit, der bei Kommunen unter der Bezeichnung Kassenkredit geführt wird. Er liegt bei 3,1 Millionen Euro.

Die aktuell wirklich knappen Kassen haben eine längere Vorgeschichte. Von 2011 bis 2013 verbaute Weißwasser in der Eisarena rund sechs Millionen Euro an Eigenmitteln. Dazu kommen die stetigen Bemühungen, die langfristigen Kredite so schnell wie möglich zu reduzieren. Im Moment hat die Stadt noch 9,1 Millionen Euro an Krediten zu laufen, also Schulden. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei unter 600 Euro. Zum Vergleich: Der sächsische Schnitt für Städte zwischen 10 000 und 20 000 Einwohner liegt bei 626 Euro. Zur schlechten Kassenlage trugen aber vor allem die Rückzahlungen von Gewerbesteuervorauszahlungen an Vattenfall mit über neun Millionen Euro im vergangenen und in diesem Jahr bei. Mit dem Problem ist Weißwasser nicht allein. Auch andere Gemeinden, wie Boxberg, Schleife oder Trebendorf bittet das Finanzamt, das die Rückzahlungsbescheide jeweils ausstellt, zur Kasse.

Aber die Aussichten lassen hoffen. Die Folge der immensen Rückzahlungen an Vattenfall ist, dass umgekehrt mehr Geld von den Kassen des Freistaats ins Stadtsäckel fließen. Diese sogenannten Schlüsselzuweisungen erhalten Gemeinden, wenn sie selbst nicht genug erwirtschaften, um die Pflichtaufgaben zu erledigen. Dazu gehört der Unterhalt von Schulen und Kitas oder der städtischen Verwaltung. Die wenigsten Gemeinden nehmen so viel ein, dass sie sich selbst finanzieren können.

Rico Jung rechnet für 2017 mit 8,52 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Das sind wesentlich mehr als noch in diesem Jahr (3,64 Millionen Euro). „Weißwasser ist also noch lange nicht pleite.“ Auch im Hinblick auf die mittelfristige Planung macht sich der Kämmerer keine Sorgen. „Wir müssen unseren Haushalt konsolidieren. Das ist auch richtig so. Aber, wenn wir uns am Riemen reißen, ist alles machbar.“

