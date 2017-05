Noch fünf Tage freie Fahrt Ab Montag wird die Brücke über die Bahn jedoch für den Verkehr voll gesperrt. So lange kommen an der Stelle nur Fußgänger durch.

Noch rollt der Verkehr über die Lange Straße. Bald ist damit Schluss: Ab Montag, 15. Mai, wird die Brücke über die Bahn für den Verkehr voll gesperrt. Anschließend wird das Bauwerk abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das dauert: Die Arbeiten sind bis zum Sommer 2018 geplant.

So lange kommen an der Stelle nur Fußgänger durch. Autofahrer dagegen werden über die B 169 umgeleitet: Wer aus dem Zentrum nach Weida möchte, nutzt die B-169-Auffahrt an der Friedrich-List-Straße und fährt dann an der Rostocker Straße wieder ab. (SZ)

