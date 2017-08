Noch freie Ausbildungsplätze Die Bischofswerdaer Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe wird in zwei Wochen eröffnet. Ausgebildet werden Ergotherapeuten.

Claudia Schmidt und Marc Brendel werden an der neuen Berufsschule in Bischofswerda Ergotherapeuten ausbilden. Hier zeigen sie etwas davon, was gelehrt wird: Gelenkmobilisation. © Steffen Unger

Klein, aber mit Ambitionen startet die Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe Hoyerswerda (BMS) ihr Engagement in Bischofswerda. An der Neustädter Straße gründet sie eine Außenstelle. Ausbildungsbeginn ist der 4. September.

Die Vorbereitungen für das erste Schuljahr sind weitgehend abgeschlossen, sagte Schulleiterin und Mitgeschäftsführerin Evelyn Naupert jetzt auf Anfrage. Demnach steht fest, dass der Start mit einer Klasse vollzogen wird, in der junge Leute in drei Jahren zu Ergotherapeuten ausgebildet werden. Sechs Bewerber sind bislang aufgenommen worden. Etwa doppelt so viele können es sein. Weitere Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn in diesem Jahr werden bis Anfang September geprüft. Ein späterer Einstieg mache aufgrund des dichten Lehrplanes und der hohen Anforderungen dann aber keinen Sinn mehr, sagt Geschäftsführer Maik Weise.

Die neue Berufsschule hat sich an der Neustädter Straße eingerichtet. Sie wurde dort Untermieter beim Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft, das im vergangenen Jahr mit einer Berufsschule gestartet war und unter anderem Klassen für Hauswirtschaft, im Berufsgrundbildung- und Berufsvorbereitungsjahr anbietet. Beide Schulen setzen auf Zusammenarbeit.

Die BMS hat 230 Schüler in Hoyerswerda, die in sieben Richtungen ausgebildet werden. Räumlich sei man dort an der Grenze – ein Grund für die Außenstelle. Die Wahl fiel auf Bischofswerda aufgrund der zentralen Lage und wegen der vorhandenen Räumlichkeiten. Wachsen will die Schule hier auch. Bei der Ausbildung setzt die Schule auf Qualität. Lehrer und Dozenten haben einen pädagogischen Hochschulabschluss bzw. langjährige Berufserfahrung, so die Schulleiterin.

Für eine Bewerbung an der BMS ist Abitur oder der Realschulabschluss Voraussetzung. Auch auf Umwegen kann man aber zum Ziel kommen. Beratungen werden angeboten. (SZ/ass)

Bewerbung an: Bildungsstätte für Medizinal- und Sozialberufe gGmbH, Neustädter Str. 12, 01877 Bischofswerda

www.bms-hoyerswerda.de

