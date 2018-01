Noch fehlen Spielgeräte und Mobiliar Für die Dorfgemeinschaft ist ein neuer Treffpunkt entstanden. Aber dessen Pflege ist offenbar noch ungenügend geregelt.

Bei der Eröffnung des Freizeitplatzes in Gleisberg brauchten die Gäste wegen einer stumpfen Schere Geduld. Doch das Warten hat sich zumeist gelohnt. © Tina Soltysiak

Gleisberg. Das Jahr 2017 ist für die Gleisberger ein Gutes gewesen. Zumindest, was die Dorfgemeinschaft betrifft. Für sie hat sich nach etlichen Jahren der Planung der Wunsch nach einem Treffpunkt erfüllt. „Am 16. November konnten wir dann endlich unseren Dorfplatz einweihen“, erinnerte Ortsvorsteher Bernd Handschack. Bei der ersten Ratssitzung in diesem Jahr hielt er Rück- und Ausblick.

Trotz aller Freude über den Platz sind die Gleisberger offenbar noch nicht vollends zufrieden. Scheinbar ist nicht alles so aufgegangen, wie geplant. Evelyn Weidler und Anke Weber wunderten sich, dass bei der Ausstattung mit Spielgeräten Abstriche gemacht werden mussten. Auch Bänke und Papierkörbe fehlen noch genauso wie das Klangspiel, das sich die Kinder der benachbarten Kita „Kinderburg“ gewünscht hatten. „Das Mobiliar wird im Frühjahr vom Bauhof aufgestellt“, kündigte der Ortsvorsteher an. Die Abstriche bei der Ausstattung, also den Spielgeräten, erklärte er damit, dass das Budget für den Platz auf 123 000 Euro begrenzt gewesen ist. Er erinnerte daran, dass die Bauleistungen bei der Ausschreibung teurer gewesen sind, als ursprünglich kalkuliert und deshalb bei der Möblierung gespart werden musste. Genauer konnte sich der Ortsvorsteher im Vorfeld aber nicht informieren. Sein Ansprechpartner bei der Kommune ist krank.

Auch in einem anderen Punkt musste Handschack vertrösten. „Wie wird das dann mal mit der Pflege des Platzes? Erstellen wir einen Plan, wer wann mit welchen Arbeiten an der Reihe ist?“, wollte Anke Weber wissen. Die Darstellung, dass der Heimatverein für die Pflege verantwortlich gemacht wird, habe vor allem ältere Mitglieder verunsichert, sagte sie.

Bernd Handschack kann das nur bedingt nachvollziehen. Er sagte seinerseits zu, dass niemand im hohen Alter gezwungen werde, sich am Rasenmähen oder anderen Arbeiten zu beteiligen. Der Ortsvorsteher und auch sein Stellvertreter René Seltmann gehen davon aus, dass die Grünpflege von der Mannschaft des Baubetriebshofes erledigt wird, zumal dafür Technik notwendig ist. „Über alles andere sollten wir dann reden, wenn es soweit ist“, findet Handschack. Anke Weber sieht das anders und drängt auf eine Absprache. Denn generelle Bereitschaft, mit anzupacken, gebe es schon, sagte sie. „Jeder, der den Platz nutzt, sollte selbst auf Ordnung achten“, appellierte der Ortsvorsteher. Dass das nur bedingt funktioniert, ist Anke Weber nach dem Jahreswechsel aufgefallen. „So viel Böllerreste, wie dort noch liegen, da räumt offenbar niemand etwas weg“, sagte sie.

Die Nutzung und Pflege des Dorfplatzes muss sich also offenbar noch etwas einspielen. Als Glücksumstand bezeichnete es der Ortschef, dass die Kommune eine Wiese kaufen und darauf einen Fußweg zum Festplatz anlegen konnte. Davon profitieren in erster Linie die Mädchen und Jungen der benachbarten Kita, die damit auf jeden Fall sicher zum Platz mit den Spielgeräten und zurück gelangen. Investiert hat Roßwein in die neuen Gemeinschaftsanlagen 37 000 Euro aus Schlüsselzuweisungen des Landes Sachsen.

Im Rahmen der Gewährleistung müssen die Bauarbeiter im Frühjahr noch Rasengittersteine im westlichen Teil des Parkplatzes austauschen. Mehrere dieser Steine sind aufgrund eines Materialfehlers gebrochen. Das war schon bei der Abnahme festgestellt worden. Um Baufehler, wie zunächst vermutet, handelte es sich nicht.

