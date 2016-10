Noch einen Monat warten Die Kötzschenbrodaer Straße ist fast fertig. Viele sehnen die Freigabe herbei. Ein Rundgang vor den letzten Restarbeiten.

Kötzschenbrodaer Straße diese Woche: Bauarbeiter setzen Bordsteine neben der frisch asphaltierten Fahrbahn am Ostende des Friedhofes. Hier wird es Parkplätze für Besucher geben. Gegenüber befindet sich die neue Bushaltestelle. © Arvid Müller

Auf diesen Tag warten viele Autofahrer aus Radebeul und den Nachbarorten – dass die Kötzschenbrodaer Straße endlich wieder befahrbar sein wird. Dass die Staus auf der Meißner Straße wieder weniger werden. Dass weniger Umleitungsfahrer über die Winzerstraße und andere Nebenstraßen oberhalb der Meißner Straße ausweichen müssen und durch Wohngebiete drängeln.

30-mal wirst du noch wach, dann wird schnipp gemacht. Ob wirklich schnipp, stehe noch nicht fest, sagt Stadtsprecherin Ute Leder. Aber eine offizielle Einweihung werde es geben. Und der 30. November sei der Maximaltermin, so Ronald Ramisch, der Projektbetreuer der Baustelle für die Stadt. Selten hat ein Straßenbauvorhaben in Radebeul so lange gedauert. Viele haben sich während der Bauzeit mitunter tagelang gewundert, warum niemand auf der Baustelle zu sehen war. Jetzt ist das beinahe schon wieder vergessen – die Erwartung ist größer als der Ärger.

Die Kötzschenbrodaer ist fast fertig, fast. Die Borde stehen sauber aufgereiht neben dem Asphalt und der dazwischen verlegten Pflastersteinrinne. Die Bürgersteige sind vorbereitet, die Untergrund für die obere Decke aus sogenanntem gelben Dresdner Pflaster liegt. Wichtig, die Friedhofsmauern stehen. Eine ganze Reihe von Kleinarbeiten ist noch zu erledigen. Ramisch: „Überall dort, wo wir in Grundstücke eingegriffen haben, die Stadt einen bis 1,5 Meter Grundstück gekauft hat, muss der alte Zustand wieder hergestellt werden. Zäune neu bauen, Parkplätze pflastern, Hecken anlegen, heißt das.

An den neuen Bushaltestellen gegenüber vom östlichen Friedhofsende und östlich von der Panzerstraßeneinfahrt wird gerade gebaut. Die Einfahrt zur Panzerstraße selbst ist jetzt keine Betonplattenholperei mehr, sondern glatter Asphalt. Hier führt auch der Radweg rein und Richtung Elberadweg.

Vor allem aber ist viel vom eigentlichen Bau unter und an der Kötzschenbrodaer Straße nur noch zu erahnen. Über 50 Straßeneinlässe säumen den Rand. Unter der Straßendecke gibt es ein komplett neu aufgebautes Entwässerungssystem. Vereinfacht gesagt, wird jetzt alles von den Anliegern in die westliche Mitte der Straße gepumpt und ab Friedhofseingang – dem höchsten Punkt im Gelände – fließt es von selbst bergab. Von dort wiederum fließt alles Wasser, welches von der Straße kommt Richtung Einlass an der Panzerstraße.

Das markanteste Abwasserbauwerk ist heute auch nicht mehr zu sehen. Östlich der Panzerstraße liegen dicke Rohre unter der Kuhwiesenerde. In ihnen wird das Straßenwasser von oben Richtung Elbe befördert. Die Öffnung am Fluss selbst ist neu ausgemauert und mit Natursteinen dem Elbufer angepasst worden. Mehr sieht der Bürger auch nicht mehr von dieser Entwässerung. Alles andere ist unter der Erde.

Das Stück Kötzschenbrodaer Straße, östlich der Wohnbebauung, also zwischen Panzerstraße und der ebenfalls neu angelegten Kreuzung Weintraubenstraße ist richtig gut geworden. Vor allem auch für Fußgänger und Radfahrer. Es gibt jetzt nicht nur eine Verkehrsinsel an der Kreuzung neben der Kaufland-Tankstelle, sondern auch eine direkt am Eingang der Panzerstraße. Radfahrer und Fußgänger haben hier einen eigenen Weg angelegt bekommen. Wer mit dem Rad weiter auf der Kötzschenbrodaer Straße fahren will, wird noch ein Stück am nördlichen Fahrbahnrand geführt und muss sich dann in den normalen Verkehr einordnen.

Die meisten Radler biegen allerdings Richtung Elbe ab und haben es nun leichter, die vielbefahrene Straße zu überqueren. Sogar am Abend, denn auch die Straßenbeleuchtung ist jetzt modernisiert und gibt ausreichend Licht.

Sorgen machen Bauarbeitern und Bauleitern allerdings viele Autofahrer. Trotz Verbotsschildern werde die Straße bereits benutzt, so Ramisch. Die Polizei werde jetzt öfters kontrollieren. Lediglich Anwohner dürfen zu ihren Grundstücken.

