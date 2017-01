Noch eine Woche Umwege fahren Die Autofahrer müssen sich gedulden – sagt die Bahn AG.

Nur noch Schutthaufen sind von der Brücke Großraschütz geblieben. Die Bahn arbeitet sich die Strecke entlang. © Anne Hübschmann

Nur noch große Steinhaufen zeugen vom Brückenbauwerk Großraschützer Straße – gebaut um 1874, als Loks etwa zwölf Tonnen wogen – und nicht bis zu 200 Tonnen wie heute. Getragen hat das die Brücke immer, allein das ist beachtlich. Nur dass die Bogenbreite für den heutigen Autoverkehr zu klein ist, war damals nicht absehbar. Ohne den Streckenausbau hätte Großenhain aber sicher auch das Nadelöhr an der S 41 weiter hinnehmen müssen. Die Autofahrer müssen sich jetzt noch gut eine Woche gedulden. Ab 6. Februar sollte die Bahn die alte Straße wieder freigeben, denn so lange ist die Sperrung derzeit beantragt. Bereits ab kommendem Mittwoch werden dann die Brücken an der Park- und Auenstraße abgerissen. Derweil laufen noch die Grundstücksgespräche mit den Bergkeller-Inhabern, so Bahn-Sprecher Klaus Riedel. Geplant sei, das Grundstück bis vor die Bäume vorübergehend für eine Umfahrung der Damm-Baustelle zu nutzen. Die Bäume müssen nicht gefällt werden, so Riedel. Unterschrieben ist allerdings noch nichts, hieß es gestern.

