Noch eine Straßensperre im Westen der Stadt Zu den zwei großen Sperren an der Kötzschenbrodaer Straße und der Bertheltstraße kommt jetzt noch eine im Westen.

Eine Umleitung gibt es lediglich von Westen kommend über die Bahnhofstraße, Meißner Straße, von Osten kommend generell über die Meißner Straße. © Symbolbild/dpa

Ab Montag müssen sich die Autofahrer aus Radebeul und die durch die Stadt hindurch wollen auf einiges gefasst machen. Nicht nur die östliche Kötzschenbrodaer Straße wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Im Westen gibt es zwei weitere Baustellen – die schon bestehende und fortgesetzte an der Bertheltstraße, Kötitzer Straße und die neu vom Bauamt angekündigte in der Hermann-Ilgen-Straße.

Aufgrund von Bauarbeiten ist die Hermann-Ilgen-Straße zwischen Harmoniestr. und Gradstegvom 10. Juli bis 31. August gesperrt, heißt es in der Mitteilung von Stadtsprecherin Ute Leder. Olaf Terno, Geschäftsführer der Wasserversorgung und Stadtentwässerung Radebeul GmbH (WSR) gab an, dass der Abwasserkanal ausgewechselt werden muss und Hausanschlüsse erneuert werden sollen.

Des Weiteren sei es ebenfalls an der Zeit, die alten, verschlissenen Trinkwasserleitungen auszuwechseln. Da die Stadt sowieso Arbeiten an der Straße ausführt, bietet sich die Verknüpfung beider Projekte an, so die Wasserwirtschaft. Die Baustelle soll ungefähr 100 Meter lang werden. Eine Umleitung gibt es lediglich von Westen kommend über die Bahnhofstraße, Meißner Straße, von Osten kommend generell über die Meißner Straße.

