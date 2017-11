Noch eine moderne Rettungswache Nach der Fertigstellung in Weinhübel baut der Landkreis jetzt in der Reichertstraße. Besonders Frauen profitieren davon.

Peter Siegmund (l.) und Andreas Röntsch vom Bauamt des Landkreises stehen vor der Rettungswache an der Reichertstraße. Rechts und links sind Garagen abgerissen worden, vom weißen Verbindungsbau zum Haupthaus ist nur noch ein Fragment übrig. Alle Abrissflächen werden wieder bebaut. © nikolaischmidt.de

Herwart hat geholfen. Das Sturmtief, das am vorigen Sonntag mit Windstärke 11 über Görlitz hinweggefegt ist, hat hinter der Rettungswache an der Reichertstraße eine Weide gefällt. „Die hätte wahrscheinlich sowieso nicht stehen bleiben können“, sagt Peter Siegmund vom Bauamt des Landkreises. Er ist der zuständige Sachbearbeiter für die Baustelle Rettungswache – und muss sich nun nicht mehr um die Fällung des Baumes kümmern. Herwart hat quasi Baufreiheit geschaffen.

Für das Gesamtvorhaben ist das freilich nur ein winziger Baustein. Rund 1,2 Millionen Euro investiert der Kreis, um die Arbeitsbedingungen in der Rettungswache zu verbessern. Im Oktober ging es los – mit dem Abriss von Garagen. Die einen stammten aus DDR-Zeiten, die anderen waren nach der Wende gebaut worden. Eines hatten alle gemein: Sie waren zu klein geworden. „Die Rettungsfahrzeuge werden ja immer größer“, sagt Andreas Röntsch, Sachgebietsleiter Hochbau im Bauamt. In die alten Garagen passten sie zwar gerade noch rein, aber Reinigung und Desinfektion war drinnen nicht mehr möglich. Stattdessen sollen nun neue normgerechte Garagen entstehen – rechts drei große für die Rettungswagen, links drei etwas kleinere für die kleineren Krankentransportwagen. Die Bodenplatte soll noch dieses Jahr kommen, sagt Siegmund: „Falls das Wetter mitspielt, wollen wir auch über den Winter bauen.“ Derzeit laufe die Ausschreibung, auf die Ergebnisse sind Siegmund und Röntsch gespannt. Davon ist abhängig, ob die Kosten eingehalten werden können. Das und das Wetter sind die zwei Faktoren, die sich schwer beeinflussen lassen. Hier können die beiden Herren derzeit nur hoffen.

Beim angestrebten Zeitplan sind sie optimistisch: Bis Ende November nächsten Jahres soll alles geschafft sein, nicht nur die neuen Garagen, sondern auch ein eingeschossiger Verbindungsbau zum Hauptgebäude, in dem die Rettungswache das Erdgeschoss nutzt. Im Verbindungsbau soll das Sauerstofflager für die Fahrzeuge untergebracht werden, außerdem Duschen, die Desinfektionsstrecke und die Schleuse. Für einiges davon werden derzeit noch Räume im Hauptgebäude genutzt, wo ebenfalls alles sehr beengt ist. „Außerdem sind das Funktionen, die eigentlich fahrzeugnah untergebracht werden sollten“, sagt Röntsch. Alle modernen Rettungswachen würden heutzutage so gebaut.

Auch Andreas Wünsche, Leiter Rettungsdienst beim ASB, bestätigt das: „Was wir bekommen, ist eine ganz klare Verbesserung.“ Sowohl die größeren Garagen als auch die fahrzeugnahen Funktionsräume seien ein Riesenfortschritt. Und weil die bisherigen Funktionsräume im Hauptgebäude frei werden, können die Duschen und Umkleiden der Frauen deutlich vergrößert werden. „Wir haben ja eine hohe Frauenquote“, sagt Wünsche. Die Modernisierungen im Haupthaus sind in den 1,2 Millionen Euro enthalten, bestätigt Röntsch. Den Großteil des Geldes verschlingen aber die neuen Garagen und der neue Verbindungsbau. Beides – Neubau außen und Umbau im Haupthaus – soll parallel laufen.

Möglich wird die Instandsetzung in der Reichertstraße, weil die neu gebaute Rettungswache an der Leschwitzer Straße in Weinhübel im August in Betrieb gegangen ist. Der Großteil des Personals und auch die meisten Fahrzeuge sind jetzt erst einmal nach Weinhübel umgezogen, der Platz dort reicht aus. In der Reichertstraße stehen derzeit nur zwei Rettungswagen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug. „Das ist eine Interimslösung, die sicher nicht jeden zufriedenstellt“, sagt Wünsche. Doch die Bauzeit sei zum Glück überschaubar – und danach wird Görlitz zwei moderne Rettungswachen haben, eine klare Verbesserung. Dann entspannt sich die Lage.

Die anderen Etagen des Hauptgebäudes an der Reichertstraße sind von den Bauarbeiten nicht betroffen. Das Gesundheitsamt nutzt zwei der vier Etagen, hier ändert sich nichts, abgesehen vom Ausblick. Den prägt im Moment unter anderem eine letzte kleine DDR-Garage. „Die kommt auch noch weg“, sagt Röntsch. Aktuell werde sie aber noch gebraucht, weil dort der Notstromdiesel untergebracht ist. Sobald der neue Rohbau steht, kann er umziehen – und die kleine Garage abgerissen werden. Dabei hilft dann hoffentlich kein Sturm.

zur Startseite