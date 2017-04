Noch ein Möbelmarkt Eine riesige Fläche an der S 172 ist verkauft. Auf dem Gelände in Heidenau soll ein weiteres großes Einrichtungshaus entstehen.

Mit Möbel Graf, Multi-Möbel und Roller befinden sich zwischen Pirna und Heidenau drei große Einrichtungshäuser. Ein weiteres könnte hinzukommen. © Daniel Förster

In Dresden scheiterten die Pläne, nun könnte Heidenau davon profitieren. Der große Möbelhändler Porta soll rund 55 000 Quadratmeter an der S 172 gekauft haben. Das Grundstück erstreckt sich von der Müglitz bis an den Lidl. Hier sind bereits Arbeiten zur Beräumung im Gange.

Die Valet und Ott GmbH & Co. KG in Freiberg am Neckar bestätigt einen Verkauf, hält sich jedoch hinsichtlich des Käufers bedeckt. Auch Porta äußert sich zurückhaltend: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keinerlei Auskunft zu dem Grundstück geben“, heißt es. „Sollte sich künftig Näheres herauskristallisieren, erfahren Sie natürlich umgehend davon.“

Mit der Stadt Heidenau ist man jedoch offenbar schon ein Stück weiter. Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) bestätigt bereits Gespräche. In der Stadt herrscht bereits vorsichtige Freude hinsichtlich neuer Arbeitsplätze und einer Lösung für das Grundstück. Bei Vorhaben derartiger Größe müssen im Rahmen der Genehmigung jedoch auch die Nachbarkommunen gefragt werden.

Porta wäre der dritte große Möbelmarkt in Heidenau, der vierte entlang der Straße zwischen Heidenau und Pirna. In das ehemalige Familienunternehmen Bastian an der Hauptstraße zog im Sommer 2015 Multi-Möbel. Bastians betreiben weiterhin in der Stadt ein Küchenstudio. Neben Real – ebenfalls an der Hauptstraße – gibt es seit den 1990er-Jahren Roller, eine Tochter von Porta. Und in Richtung Pirna steht mit Möbel Graf gleich noch ein weiteres großes Einrichtungshaus. (SZ/sab)

