Noch ein Lehrer Mario Fahrland rückt im Dippser Stadtrat für Falko Uyma nach. Er stärkt damit eine ganz besondere Fraktion.

Mario Fahrland ist in den Stadtrat nachgerückt.

Falko Uyma gab sein Mandat zurück.

Auf der jüngsten Stadtratssitzung hat Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) Mario Fahrland aus Dippoldiswalde als Stadtrat neu verpflichtet. Fahrland rückt in der Fraktion der Freien Wähler für Falko Uyma aus Schmiedeberg nach, der das Mandat aus persönlichen Gründen abgegeben hat. Mario Fahrland unterrichtet am Glückauf-Gymnasium. Damit ist noch ein Lehrer in das Dippser Stadtparlament eingezogen. Die Pädagogen machen vor allem bei den Freien Wählern einen großen Anteil aus. Oberbürgermeister Jens Peter hat früher an der Oberschule Dippoldiswalde unterrichtet. Sein früherer Chef, der Leiter der Oberschule, Klaus Walter, arbeitet in der Fraktion der Freien Wähler mit ebenso wie Mario Kühne, der an der Oberschule Schmiedeberg arbeitet. Die Fraktion der Pädagogen stellt damit ein Drittel der Freien Wähler im Stadtrat. Sonst ist nur noch bei der CDU ein Lehrer vertreten. Torsten Teubner, der Leiter der Grundschule Seifersdorf, steht dafür gleich an der Spitze der Ratsfraktion. Linke- und SPD-Fraktion haben keine Pädagogen in ihren Reihen. Mario Fahrland sagt dazu: „Ich finde es durchaus in Ordnung, wenn sich Lehrer auch politisch engagieren und im Stadtrat mitarbeiten.“ Er selbst ist schon lange in der Kommunalpolitik aktiv. Allerdings hat er zwischenzeitlich gewechselt.

In den 1990er-Jahren war Fahrland Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Dippoldiswalde und wurde 1999 und 2004 auch für die Sozialdemokraten in den Stadtrat gewählt. 2009 gab er jedoch sein Parteibuch zurück, blieb der Politik aber verbunden. Bei der jüngsten Wahl trat er für die Freien Wähler an. Für sie arbeitet er im Ortschaftsrat Dippoldiswalde mit und jetzt auch im Stadtrat.

Mit diesem Wechsel verschiebt sich nicht nur das berufliche Bild im Stadtrat, sondern auch die geografische Verteilung. Erneut ist ein Abgeordneter aus der früheren Gemeinde Schmiedeberg ausgeschieden und durch einen Vertreter aus dem Dippoldiswalder Teil der Kommune ersetzt worden. Vor Uyma haben sich bereits drei Freie Wähler aus Hennersdorf, Sadisdorf und Obercarsdorf aus dem Stadtrat zurückgezogen.

