Noch ein Biomarkt in der Neustadt Das Angebot im Szeneviertel ist riesig, die Konkurrenz auch. Brauchen die Anwohner noch weitere Angebote?

Kürzlich hat auf der Königsbrücker Straße eine Filiale der Bio-Supermarkt-Kette Denn’s eröffnet. Schon davor gab es dort Bio-Lebensmittel. © Rene Meinig

Längst haben die großen Supermarktketten und Discounter Bio-Lebensmittel in ihr Sortiment aufgenommen. Daneben wächst auch die Zahl der reinen Bio-Supermärkte. Dort gibt es ausschließlich Produkte aus ökologisch kontrolliertem Anbau. Dass Bio im Trend liegt, wird vor allem in der Neustadt deutlich: Dort reiht sich Markt an Markt, nun gibt es einen neuen.

Vor Kurzem öffneten sich die Türen zur Denn’s-Filiale auf der Königsbrücker Straße 76. Dort hat es auch zuvor schon einen Bio-Markt gegeben, noch hängen die alten Schilder mit der Aufschrift Biosphäre. Der neue Eigentümer der Fläche ist einer der Marktführer der Branche und hat mittlerweile rund 250 Läden in Deutschland uns Österreich. Auch in Dresden gibt es bereits zwei Denn’s-Filialen – in der Altmarkt-Galerie sowie auf der Alaunstraße.

Der neue Markt hat eine Verkaufsfläche von etwa 665 Quadratmetern und eine Auswahl von mehr als 6 000 Produkten, darunter auch Fleisch, Wurst, Käse und Backwaren von der Theke. Neben Bio-Zertifikaten legt Denn’s Wert auf Regionalität. „So stammen die frischen Backwaren beispielsweise von der Biokonditorei Bucheckchen aus Dresden und der Hofbäckerei des Pfarrguts Taubenheim. Die Fleischwaren werden von der regionalen Bio-Fleischerei Mörl geliefert“, sagt Sprecherin Daniela Wolf.

Doch was sagen die kleineren Anbieter in der Neustadt zur neuen Konkurrenz durch den Großkonzern? Braucht das Viertel überhaupt noch einen Bio-Supermarkt? „Eigentlich nicht. Der Markt ist eher übersättigt“, sagt Gerhard Probst. Er führt gemeinsam mit seinem Bruder das regionale Unternehmen Podemus. Neben dem Vierseithof im Zschoner Grund gibt es mittlerweile auch elf Supermärkte im Raum Dresden, sieben davon direkt in der Landeshauptstadt. Im Szeneviertel ist Podemus ebenfalls mit einer Filiale vertreten. Seit knapp vier Jahren kann auf der Tannenstraße eingekauft werden. Angst macht Probst die neue Konkurrenz dennoch nicht. „Da die Dresdener auch sehr lokalpatriotisch veranlagt sind, werden es überregionale Anbieter eher schwer haben“, schätzt Gerhard Probst ein. Er ist der Meinung, dass sich sein Markt von den anderen abheben kann: „Wir verkaufen Regionales mit direktem Bezug zu den Lieferanten – entweder von unserem Hof oder von Kollegen aus der Region. Unsere Struktur ist wahrscheinlich einmalig.“

Das trifft wohl auch auf die Verbrauchergemeinschaft (VG) Dresden zu. Denn die VG ist als Genossenschaft organisiert. Derzeit gibt es rund 10 500 Mitglieder, die monatlich einen Beitrag zahlen. Dafür können sie in den Märkten der Verbrauchergemeinschaft vergünstigt einkaufen, sind Teilhaber und entscheiden auch bei Neueröffnungen mit. Außerdem gibt es Märkte, in denen ausschließlich Mitglieder einkaufen können – so wie in der Filiale auf der Fritz-Reuter-Straße. Deswegen merkt VG-Vorstand Jonathan Kirchner nur wenig von neuen Bio-Supermärkten im Viertel. Dennoch sieht er die aktuelle Situation durchaus kritisch: „Die Bio-Supermarkt-Dichte ist inzwischen eine der höchsten in Deutschland. Das sind Verhältnisse wie im Prenzlauer Berg.“ Angebot und Nachfrage stünden in keinem gesunden Verhältnis.

Doch die Nachfrage steigt immens. Das bestätigt auch Lars Fiehler, Sprecher der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden. Dazu gebe es auch diverse Studien. Laut einer aktuellen Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hat sich der Bioanteil beim Lebensmittel- und Getränkeeinkauf in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Allein 2016 kauften die Deutschen für 9,48 Milliarden Euro Bio-Lebensmittel und -Getränke, das sind zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit liegt Bio eindeutig im Trend. „Hört man sich in der Branche um, ist ein Ende des Bio-Booms nicht in Sicht“, so Fiehler. Die nächste Neueröffnung in der Neustadt kommt also bestimmt. Wie viele Bio-Supermärkte es in Dresden derzeit gibt, kann der IHK-Sprecher nicht sagen. Diese werden nicht extra gelistet.

zur Startseite