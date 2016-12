Noch ein Baustopp Was ist los in Großenhain? Innerhalb kurzer Zeit werden fünf Baustopps verhängt.

Baustopp am Gebäude Naundorfer Straße 6. Der Grund: der Teilabbruch des Dachstuhls ohne Genehmigung. © Klaus-Dieter Brühl

An der Naundorfer Straße 6 hängt er wieder – der rote Zettel, schön in einer Klarsichtfolie verpackt und an die Tür geschlagen: Baustopp. Der namentlich genannte Eigentümer wird darüber belehrt, dass er den Dachstuhl teilweise abgebrochen habe und das ohne Genehmigung. Damit ereilt den Riesaer das gleiche Ungemach wie jüngst einen Großenhainer an der Berliner Straße.

Auch für drei weitere Objekte wurde unlängst ein Baustopp verhängt. Die kommen vom Kreis-Bauamt, also nicht aus dem Großenhainer Rathaus. Die Mitarbeiter der Behörde nehmen selbst Objekte in Augenschein, an denen gebaut wird, und prüfen die Genehmigungslage. Stadtbaudirektor Tilo Hönicke hat dafür auch Verständnis. Seiner Meinung nach sei es zu einer Unsitte geworden, einfach loszubauen, um vermeintlich Kosten und Wege zu sparen. Das könne aber auch gehörig daneben gehen, wenn zum Beispiel die Statik am Ende doch nicht stimmt nach dem Umbau.

In den Grundbüchern der Innenstadtobjekte sei außerdem ausdrücklich der Passus „denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist einzuholen“ vermerkt. Die Eigentümer wüssten das auch.

